KKTC ana muhalefet partisi lideri Erhürman, erken genel seçim için oy kullandı Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Tufan Erhürman, milletvekilliği erken genel seçimi için oy kullanırken, "Çocuklarımız için, torunlarımız için, geleceğimiz için, öncelikle bunun için bu seçimde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Tufan Erhürman, milletvekilliği erken genel seçimi için oy kullanırken, "Çocuklarımız için, torunlarımız için, geleceğimiz için, öncelikle bunun için bu seçimde oy kullanıyoruz." dedi.

Erhürman ve eşi Nilden Erhürman başkent Lefkoşa'daki Gönyeli İlkokulundaki 70 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Erhürman, daha sonra okuldaki diğer sandıkları ziyaret ederek görevlilere başarılar diledi.

Seçimin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Erhürman, çok zor koşullarda bir seçim süreci ve bugün de çok zor koşullarda bir oy verme süreci yaşadıklarını kaydetti.

Erhürman, "İnsanlarımız buna rağmen önlemlerini alarak oylarını kullanmak için geliyorlar. Bugünkü seçim hem bugün için hem de gelecek için yaptığımız bir seçim. Hem kendimiz için ama kendimizden çok daha fazla çocuklarımız için, torunlarımız için gerçekleştirdiğimiz bir seçim." dedi.

Bu seçimden sonra aydınlık günlerin Kıbrıs Türk halkını beklediğine inandığını vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının on yıllardır demokrasi kültürünü benimsediğini ve bu kültürü ispatladığını aktardı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının seçimleri demokrasi kültürü çerçevesinde gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bugün de bu demokrasi kültürünün sonucu olarak halkımızın sandıklara gelip iradelerini ortaya koyacaklarına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız için, torunlarımız için, geleceğimiz için, öncelikle bunun için bu seçimde oy kullanıyoruz. Hepimize, Kıbrıs Türk halkına ve adamıza hayırlı olsun."

Seçimde 403 milletvekili adayı yarışıyor

KKTC'de erken genel seçim için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu gece, resmi sonuçların ise en erken oy kullanma işleminin bitmesinden 24 saat sonra YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor.

8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu.

Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor.

Meclis'teki 49 vekilden 40'ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Ülkede, Sucuoğlu başkanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümeti, 5 Kasım 2021'den bu yana iktidarda bulunuyor.