Kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş

Kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Buca ilçesinde kızını boğarak öldürdükten sonra polise teslim olan cinayet şüphelisi anne, emniyette verdiği ilk ifadede, kızı uyuşturucu kullandığı için kavga ettiklerini bu sırada boğuşma esnasında kızını eşarpla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Laleli Mahallesi 421 Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. A.V., adındaki kadın, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek "Kızımı öldürdüm" diyerek polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli kadının iddiası üzerine ekipler, kadını gözaltına alırken, verdiği ifade üzerine adrese 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekipleri, A.V.'nin kızı 29 yaşındaki Zeynep Vural'ın boğularak öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, dün anne ve kızın tartıştığını, daha sonra anne A.V.'nin kızını boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Zeynep V.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşarp ile boğmuş

Öte yandan kızını öldürdüğünü itiraf eden anne A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde kızıyla uyuşturucu kullandığı için sık sık kavga ettiklerini, yine bu yüzden kavga ederken boğuşma esnasında eşarbı ile kızını boğduğunu ve mutfaktan odaya taşıdığını söylediği öğrenildi. Ayrıca A.V.'nin kızının öldüğünü anladığında emniyete giderek teslim olduğunu söylediği de ileri sürüldü.

Cinayet şüphelisi A.V. ile gözaltına alınan eşi S.V. ve oğlu Ö.V.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş
Kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı annesini bıçaklayan evlat: Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim
Tartıştığı annesini bıçaklayan evlat: Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim
Kızını boğarak öldüren cani anne, polise teslim oldu
Kızını boğarak öldüren cani anne, polise teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızını uyuşturucu kullandığı için eşarpla boğarak öldürmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:47:09. #1.16#

title