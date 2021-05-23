Son dakika haberi: Kızını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan babadan polislere baklava ikramı
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Son dakika haberi: Kızını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan babadan polislere baklava ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Şırnak'ta 2019 yılında şehit olan Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, kızını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından soluğu Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde aldı.

Şırnak'ta 2019 yılında şehit olan Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, kızını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından soluğu Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde aldı. "Bugün benim bayramım" diyen baba Akgül, polis memurlarına baklava ikram etti.

2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde Bomba İmha Uzmanı Astsubay Esma Çevik şehit olmuştu. Mardin Nusaybin kırsalında yapılan operasyonda aralarında 500 bin lira ödüllü 'Gri' kategoride aranan "Rızgar Koçer" kod adlı Serhat Ericek'in de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Kızını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiği haberini alan baba Hüseyin Akgül, sevinçle baklava alarak Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Baba Akgül, burada görev yapan polislere, "Bugün benim bayramım sizin de bayramınız, beraber kutlayalım" diyerek teşekkür edip, baklava ikramında bulundu.

"Bir nebze de olsa yerde kanı kalmadığından dolayı yüreğim ferahladı"

Baklava ikramından sonra açıklamalarda bulunan baba Hüseyin Akgül, "09 Aralık 2019 tarihinde benim kızım Şırnak'ta şehit oldu. Şehit olması vesilesiyle içimdeki acı paramparça olmuştu. Ancak bugün aldığım habere göre ve İçişleri Bakanımızın açıklamalarına göre kızımın katilleri etkisiz hale getirilmiş. Bir nebze de olsa yerde kanı yerde kalmadığından dolayı yüreğim ferahladı. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Bu bayramı da Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki personellerine tatlı dağıtarak bayram yaptım. Devletimizden, İçişleri Bakanımızdan, ordumuzdan, jandarmamızdan, polisimizden Allah onlara keder vermesin. Rabbim her zaman yar ve yardımcıları olsun. Tekrardan devletimize şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki askerimiz, polisimiz var, onlar sayesinde huzurlu ve rahat bir yaşam sunuyoruz. Şehitlerimiz bizler için kutsaldır, çünkü bizlerin huzuru için bu vatan için şehit oldular. Gazilerimiz de aynı şekilde. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Alçakça saldırı yapan teröristleri devletimiz her gün bertaraf ediyor" dedi.

Son dakika haberi: Kızını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan babadan polislere baklava ikramı
Son dakika haberi: Kızını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan babadan polislere baklava ikramı
Son dakika haberi: Kızını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan babadan polislere baklava ikramı
Son dakika haberi: Kızını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan babadan polislere baklava ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Kızını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberini alan babadan polislere baklava ikramı - Haberler
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