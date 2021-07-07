''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı kamerada

''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Seyfi Tiftikçi (58), kızından boşanmak için dava açan damadı Yusuf Tanrıkulu'nun (28), babasına ait olan arı kovanlarını tekmeleyerek parçaladı.

İstanbul'da adliyede memur olan Yusuf Tanrıkulu, Ankara'da hastanede hemşire olarak görev yapan Selda Tiftikçi (26) ile 2019 yılının Kasım ayında nişanladı. Çift, İstanbul'da görev yapan Yusuf Tanrıkulu'nun eş durumu tayini ile Ankara'ya gelebilmesi için geçen yıl Temmuz ayında planladıkları düğünden önce nikah yaptı ancak yaşadıkları anlaşmazlık sonucu düğünden 15 gün önce ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.

KAYIN PEDERİN KOVANLARI TEKMELENMESİ KAMERADA

Selda Tiftikçi'nin babası Seyfi Tiftikçi de kızının tayin için kullanıldığını düşünerek, Eylül 2020'de damadı Yusuf Tanrıkulu'nun, ilçeye bağlı Kırbaşı Mahallesi mevkisindeki babası Mehmet Tanrıkulu'na ait arı kovanlarını parçaladı. Seyfi Tiftikçi, yaklaşık 30 arı kovanından 9'una tekmeleyerek ve eliyle devirerek hasar verdi. Kovanlardaki arıların bir kısmı ise öldü. Seyfi Tiftikçi'nin arı kovanlarını parçalaması, Mehmet Tanrıkulu'nun alana koyduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde Tiftikçi'nin, kovanları tekmelemesi ve kovanlardan çıkan arıların saldırması üzerine de alandan uzaklaşması yer aldı.

Kayınpederin intikamı acı oldu! Kızına boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti

''KIZIMI TAYİN İŞLEMİ İÇİN KULLANDI''

Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntüleri ile birlikte Seyfi Tiftikçi hakkında polise şikayette bulundu. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Tiftikçi, suçlamayı kabul ederek, "Bu olaylar yaşanınca benim kızımı Yusuf Tanrıkulu'nun sadece tayin işlemi için kullandığını, tayin gerçekleştikten sonra kızımı boşamaya çalışması üzerine kızımın gururu, şerefi ve haysiyeti ile oynandığı için şuurumu kaybettim. Kızıma yapılan haksızlık zoruma gitti, 2 ay uyku uyuyamadım. Bu süreçte kızımı kullandığı ve kandırdığı için bir anlık sinirle arı kovanlarının yanına giderek birkaç arı kovanını devirerek alandan ayrıldım. Pişmanım" dedi.

Kayınpederin intikamı acı oldu! Kızına boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti

3 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda, Seyfi Tiftikçi hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yusuf Tanrıkulu ve Selda Tiftikçi arasındaki boşanma davası ise sürüyor. Mehmet Tanrıkulu'nun akrabası Sabri Tanrıkulu, olayın gençler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. Tanrıkulu, olaydan sonra arı kovanlarının yerini değiştirdiklerini anlatarak, "Gençler anlaşamayınca ayrıldılar ama kızın babası, arı kovanlarına kasıtlı olarak devirdi. Kovanları devrilen arıların anaları öldüğü için binlerce arı telef oldu. Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntülerini alarak şikayetçi oldu" diye konuştu.

''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:00:05. #1.16#

title