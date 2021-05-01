Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerine 10 bin gıda paketi dağıtıyor
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Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerine 10 bin gıda paketi dağıtıyor

Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerine 10 bin gıda paketi dağıtıyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için 10 bin gıda paketi hazırlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için 10 bin gıda paketi hazırlandı.

Kızıltepe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depodan araçlara yüklenen her biri yaklaşık 35 kilogramlık yardım paketleri, 24 ekiple ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Çalışmaları takip eden Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, ramazan ayında tam kapanma sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Kaymakamlık, Belediye, Diyanet ve diğer yardımcı kuruluşlar tarafından dağıtılacak yardımları tek bir çatı altında topladıklarını belirten Çam, 24 ekipten oluşan 156 çalışan ve gönüllünün her gün yardım paketlerinin dağıtımını yaptığını kaydetti.

Çam, kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için 24 saat hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

İnsanlık olarak zor günlerden geçtiklerini ifade eden Çam, şöyle konuştu:

"Koronavirüs, her anlamda bizleri zorlamaktadır. Bizler de hem devletimizin hem de hayırseverlerin imkanlarını bir araya getirerek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme noktasında çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah birkaç gün içerisinde de ilçemizde toplam 10 bin üzerinde haneye bu yardımları ulaştıracağız. Uluşacağımız kişi sayısı da yaklaşık 100 bin kişiyi bulacak."

Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür eden Çam, hedeflerinin vatandaşların ihtiyacını gidermek olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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