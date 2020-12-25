Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı
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Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı

25.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:51

Sivas'ta, Kızılırmak ortasındaki poşetin içinde bebek olabileceği ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. AFAD ekiplerince kontrol edilen poşetten yastık ve yün çıktı.

Kızılırmak'ın Eğriköprü Mahallesi bölümündeki köprüden saat 11.00 sıralarında geçenler, su yüzeyinde kundaklanmış gibi duran poşeti görünce içinde bebek olabileceğini düşünerek, polise ihbarda bulundu.

Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinde bebek yerine yastık çıktı

YASTIK VE YÜN ÇIKTI

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nehrin orta kısmında yer alan poşetin kontrol edilmesi için AFAD ekiplerinden de yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, suya girerek, poşeti aldı. Kıyıya getirilerek, kontrol edilen poşetin içinden yastık ve yün çıktı.

Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinde bebek yerine yastık çıktı
Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinde bebek yerine yastık çıktı
Kızılırmak Nehri'nin ortasında 'kundaklanmış gibi görünen' poşetin içinden yastık çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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