Kızılcık Şerbeti CANLI izleme linki var mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 108. bölüm canlı izle!

Gold Film imzalı yapım, 13 Ekim 2022'de ilk kez ekranlara gelmiş ve derin dramatik anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı dizi, her yeni bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle 100. bölümüyle büyük yankı uyandıran Kızılcık Şerbeti, şimdi de izleyicileri 108. bölümde yaşanacak gelişmeleri canlı olarak takip etmeye davet ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 108. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 108. bölümü izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek gelişmelerle geliyor. Yayınlanan ikinci fragmanda, ünlü şarkıcı Bengü'nün konuk olacağı dikkat çekiyor. Çimen'in Türkiye'ye dönüşünü kutlamak isteyen ailesi, Bengü'nün sahne aldığı eğlencede bir araya geliyor.

Fragmanda ayrıca Fatih'in Doğa'ya özür dilemek için aldığı hediye öne çıkarken, Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan kaza sonrasında ortamın gerildiği görülüyor. Asil'in Ömer'e söylediği anlamlı sözler, "Kazayla ilgili her şeyi biliyor mu?" sorusunu gündeme getiriyor. Öte yandan Mustafa ve Nilay cephesinde de yeni bir kriz kapıda. Işıl'ın müştemilatı hazırlatacağını açıklaması, aile içindeki dengeleri bir kez daha sarsacak gibi görünüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

107. bölümde gerilim doruktaydı. Arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendiyle bağlantılı olduğunu fark eden Ömer, adeta yıkıldı. Olay gecesini hatırlamak için tekrar kaza yerine giden Ömer, büyük bir iç hesaplaşma yaşadı.

Bu sırada Mustafa'nın hastaneden erken çıkması gerekti ve o da eve dönmek yerine Nilay'ın yanında kalmak istedi. Nilay başlangıçta tereddüt etse de sonunda kabul etti. Öte yandan, Fatih'le yaşadığı gerginlikten sonra Asil, intikam planını devreye soktu. Çiftleri akşam yemeğine davet ederek barış havası yaratmaya çalışan Asil'in, sofrada hazırladığı büyük sürpriz herkesi şaşırttı.

Bu arada Işıl, Abdullah'tan para alabilmek için bir butik açma girişiminde bulundu. Ancak onu asıl zorlayan konu, kendisine kim tarafından tehdit gönderildiğini öğrenmek oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Dizi, farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alıyor. Kültürel çatışmalar, aile baskısı ve toplumsal beklentiler dizinin dramatik yönünü güçlendiriyor.

Son bölümlerde Defne'nin Fatih'e yakınlaşma çabaları Doğa tarafından yanlış anlaşılmış, ancak Işıl'ın yardımıyla gerçekler ortaya çıkmıştı. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer sayesinde kurtarılmış, Beril'in intiharı ise tüm karakterleri derinden sarsmıştı. Ayrıca Nilay'ın gördüğü baskılar, Nursema'ya taşınan sözler ve Leo'nun sahneye çıkışı, iki aile arasında yeni çatışmaların zeminini hazırlamıştı.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Diziyi canlı olarak televizyon üzerinden izleyebilir, yayın sonrası tekrar bölümlerine kanalın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca önceki bölümlere ait özetler ve fragmanlar da çevrimiçi platformlarda erişime açık durumda.