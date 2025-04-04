Kızılcık Şerbeti 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 96. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 96. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti 96. bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 96. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 96. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 96. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 96. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti 96. bölümde izleyicileri yine heyecan dolu anlar bekliyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geliyor ve dizinin gidişatını etkileyecek büyük kararlar alınacak. Kızılcık Şerbeti fragmanlarını Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 4 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda, Ömer ve Kıvılcım, bebeklerinden gelen iyi habere sevinirken Pembe'nin, tüm aileyi bir araya getirerek Abdullah ve Işıl'dan aldığı intikam yayınlanan yeni bölüm tanıtımına damga vuruyor. Otelde düzenlediği yemekle gerçekleri ortaya döken Pembe'nin, Abdullah'a attığı tokatla Işıl'ı tüm aileye rezil etmesi yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 94. Bölümünde; Abdullah'ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilmez. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe'ye söylemeye henüz hazır değildir. Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır. Firaz ve Nursema, Kıvılcım'ın evine sığınmışlardır. Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer'den yardım ister. Ancak onların, Kıvılcım'ın yanında olduğunu öğrenen Asude konuya el koyar ve Nursema ile Firaz'ı yanına aldırır. Harcamaları abarttığı için Fatih tarafından veto yiyince kredi çeken Doğa'nın başına bu nedenle büyük bir bela gelir. Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisi rayına oturmuş gayet iyi giderken Kıvılcım'ın hamileliği ilgili yaşadığı bir sorun ikisini de büyük üzüntüye sokar.