Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, AA'nın
AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üçer fotoğraf için oy kullandı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üçer fotoğraf için oy kullandı.

Aksoy ile Acar, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, haber kategorisinde "Rüzgarın Cambazları", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın Güzelliği", spor kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Donmuş Gölde Buz Hokeyi" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Aksoy, fotoğrafların her birini, ayrı ayrı çok başarılı bulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar ise haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın Çocukları, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın Güzelliği", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli Basketbolcunun Sevinci" fotoğraflarını tercih etti.

Acar, haber de görselin insani duygulara dokunan önemli bir nitelik olduğunu ifade ederek, "Fotoğrafları çeken arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

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