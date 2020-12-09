Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Belediye Başkanı Acar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Belediye Başkanı Acar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:11
Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ile Belediye Başkanı Acar, AA'nın

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksoy ve Acar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Kaymakam Aksoy "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğraflarını seçti.

Acar ise "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed Ailesine Kavuştu", "haber" kategorisinde İssam Rimawi'nin "Filistinlilerin Direnişi", "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" isimli fotoğrafları oyladı.

Kaymamak Aksoy, 2021 yılının daha iyi geçmesi temennisinde bulunarak, "Milletimizin huzur, güven içerisinde sağlık içerisinde, afetlerden uzak olduğu daha mutlu yaşayacağı bir yıl olur. Hep beraber inşallah Allah'ımıza dua ederek 2020 yılında yaşadığımız afetlerden kurutulacağımız bir yıl olur. Tekrar fotoğrafları çeken arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Acar ise AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında çok büyük rol üstlendiğini belirterek, "Orada çalışan muhabirinden kameramanına, görüntülerin bize ulaşmasını sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, ellerine, yüreklerine sağlık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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