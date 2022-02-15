Kızılcahamam'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Kızılcahamam'da bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 70 gram uyuşturucu madde, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, H.E, M.A, ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.