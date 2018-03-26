Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Ercan Tan, beraberinde Kızılay Bayburt Şube Başkanı Fikret Aksoy, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Babaoğlu ve Ensar Yerlikaya ile Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında Vali Pehlivan'a bilgiler veren Tan, Türk Kızılayı'nın yurt içi ve yurt dışında birçok yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini ve ziyaretleri kapsamında Bayburt'ta bin 50 öğrenciye giysi yardımında bulunacaklarını bildirdi. Tan, Kızılay'ın gönüllü kan bağışçısı olan ve yaptığı kan bağışları dolayısıyla geçtiğimiz aylarda Kızılay Madalyası verilen Vali Pehlivan'a katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Vali Pehlivan ise Türk Kızılayı'nın gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle son derece önemli çalışmalara imza attığını ve Kızılay'a destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vali Pehlivan çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduğu Ercan Tan ve Başkan Aksoy'a ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. - BAYBURT