Kızılay Kdz.Ereğli Şubesine yeni yönetim atandı - Haberler
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Kızılay Kdz.Ereğli Şubesine yeni yönetim atandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay Kdz.Ereğli Şubesine yeni yönetim atandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kızılay Şubesi'ne yeni yönetim atandı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kızılay Şubesi'ne yeni yönetim atandı.

Kızılay genel merkezi tarafından Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanlığı'na İbrahim Şen ve yönetimi getirildi. Şen ve yönetim kurulu üyeleri Kayyum Neslihan Şafak'tan görev belgesini teslim aldı.

Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Şen'in yönetim listesi ise şu isimlerden oluşuyor; "Ramazan Toprak, Doç. DR. Oğuzhan Karadeniz, Av. Nusret Burak Öztürk, Kaya Karatepe, Gül Ceylan Sayın, Muhsin Aydın, Şakir Bayram." - ZONGULDAK

Kızılay Kdz.Ereğli Şubesine yeni yönetim atandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İbrahim Şen, Zonguldak, Kızılay, Ereğli, Yerel, Haber

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