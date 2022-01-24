Kızılay'ın yolda kalanlara yardımı devam ediyor

İSTANBUL (İHA) - Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı devam ederken Kızılay'ın tüm afet birimleri yolda kalan vatandaşlara 7/24 sıcak kumanya ulaştırıyor.

Ülkenin dört bir yanında süren kar yağışının ilk anından bu yana gerek etkilenen vatandaşlar gerek görevliler için sahada teyakkuz halinde bulunan Kızılay ekipleri mağduriyeti en aza indirebilmek amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Kızılay 400'ün üzerinde personeli ve 113 müdahale aracı ile sahada

Bolu, Aksaray, Çankırı, Ankara, Şanlıurfa ve İstanbul'da 9 noktada müdahale çalışmalarını yürüten Kızılay, 400'den fazla personel ve gönüllü desteği ve 113 müdahale ve ikram aracıyla vatandaşların gıda, içecek ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bugüne kadar aralarında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep, Adana, Malatya, Konya, Samsun gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 58 noktada afet müdahale çalışmalarını tamamlayan Kızılay, mağdur olmamaları için KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşların günlük sıcak yemek ve içecek ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca, yoğun kar sebebiyle yolları kapanan ve irtibat sağlanamayan köylere ulaşan Kızılay ekipleri, kapı kapı gezerek ihtiyaçları tespit ediyor ve vatandaşlara gıda ile kumanya temin ediyor. - ANKARA