Kızılay'dan "Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kızılay'dan "Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli" açıklaması - Haberler
Kızılay, Tatar, Güncel, Haber

Kızılay'dan "Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli" açıklaması

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşabilir endişesiyle kan bağışında bulunmamalarının doğru olmadığını belirterek, "Kan bağışı yapılan ortamlar hastane değil. Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli." dedi.

24.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:46
Kızılay'dan

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşabilir endişesiyle kan bağışında bulunmamalarının doğru olmadığını belirterek, "Kan bağışı yapılan ortamlar hastane değil. Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli." dedi.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın bir salgın sürecinden geçtiğini hatırlatarak, bunun kan stoklarını da olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Virüs salgını başladığından bu yana kan bağışlarında ciddi bir azalma olduğuna dikkati çeken Tatar, "Kan stoklarında 4'te bir oranında azalma var. Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda kan taleplerinde de yüzde 50 azalma oldu. Kan talebi ile bizim topladığımız kan arasında yüzde 25'lik bir açık oluştu." diye konuştu.

Tatar, her yıl ramazan ayı öncesi ekip sayısını artırarak kan bağışı kampanyalarını yoğunlaştırdıklarını, böylece de ramazanda depo stok seviyesini maksimum seviyeye çıkardıklarını aktardı.

Ancak bu yıl salgından dolayı bunu gerçekleştiremediklerine dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"Stoklarımız zaten az seviyede. Günlük belli sayıda kan alabiliyoruz. Şimdilik geriden gelen stoğumuzla idare ediyoruz ancak ramazan ayı içinde kan stokları bizim için bir sorun olarak duruyor. Virüsten korunma kurallarına uyma şartıyla insanlarımız 15-20 dakikalarını ayırarak kan bağışında bulunabilirler. Kan bağışı yapılan ortamlar hastane değil. Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli. Biz sağlıklı insanların kan bağışına gelmesini istiyoruz ve herhangi bir şikayeti olan insan zaten gelmiyor. Kan bağışı yapma şartlarını taşıyan insanlarımızı bağış yapmaya bekliyoruz. Merkezlerimizde her türlü virüsten korunma tedbiri uygulanıyor."

İmmün plazma bağışıyla 9 hastaya bile umut olunabilir

Tatar, kan merkezinin immün plazma bağışı kabulüne başladığını, bu bağışı koronavirüs geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığından aldıkları verilerle immün plazma bağışı yapabilecek kişilerle iletişime geçtiklerini ifade eden Tatar, aferez cihazıyla gerçekleştirilen işlemin 40-45 dakika sürdüğünü ve kandaki plazmanın toplandığını söyledi.

Tatar, bir kişiden toplanacak tedavi plazma miktarının 200 mililitre olarak belirlendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"200 mililitrenin üstünde de plazma verebiliyor bağışçı. Kişinin kilosuna, boyuna göre bu miktar 400, 600 mililitreye kadar çıkıyor. İmmün plazma bağışı 600 mililitre olunca bu 200'e bölünerek 3 kişiye gönderilebiliyor. İmmün plazma bağışçısı bir hafta sonra tekrar bağış yapabiliyor. Bağışçı 3 kez bu şekilde bağışta bulunabiliyor. Böylece belki 6, 9 hastaya ümit olma şansı var. Tedavi olmuş kişileri immün plazma bağışına davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi Haberler
Bir şehrimizde koronavirüs vakası bulunmuyor! Son hasta da virüsü yendi
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Bakanlık, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Wuhan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kızılay'dan "Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli" açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 12:28:17. #1.15#
title