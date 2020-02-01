Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı
Haberler » Dünya » Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı - Haberler

Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı

Kızılay, Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas'ın "yüz kızartıcı bir suça karıştığı" bilgisinin alınması üzerine görevine son verildiğini açıkladı.

01.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:07
Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı

, Temsilcisi 'ın "yüz kızartıcı bir suça karıştığı" bilgisinin alınması üzerine görevine son verildiğini açıkladı.


Cuma günü sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada Kızılay, "Kavas'ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı bilgisi alınmış anında görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler