Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin "Kısa Film Atölyesi" gerçekleştirildi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"nin ön etkinliği "Kısa Film Atölyesi"nde usta isimler sinemaseverlerle buluştu.

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film'in düzenlediği festival kapsamında iki gün boyunca devam eden atölye, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Atölyede yönetmenlik, oyunculuk, senaryo, yapımcılık ve görüntü yönetmenliği başlıkları altında düzenlenen eğitimlerde yer almak için başvuranlar arasından seçilen yüze yakın genç sinemacı usta isimlerden ders aldı.

Kısa Film Atölyesi'nin ilk gününde ilk uzun metrajı "Üç Yol" filmi ile 2013 yılında Eskander Sanat Eleştirmenleri'nden "En İyi Türk Filmi Ödülü", 25. Ankara Film Festivali'nde ise "En İyi Umut Veren Yönetmen Ödülü" alan, son filmi "Ceviz Ağacı" ile de Torino Underground Film Festivali'nde "En iyi Film" ve "En iyi Kurgu Ödülleri"ni kazanan Faysal Soysal, atölyede yönetmenliğin temel noktalarına değindi.

Aynı zamanda Festival Direktörü olan yönetmen Soysal, eğitimde gençlere şu tavsiyeleri verdi:

"Yönetmenliğinizi, artistliğinizi ortaya koymadan önce teknik olarak, kamerayı, kamera hareketlerini, ölçekleri, lensleri, oyuncuyu ve oyuncu-yönetmen ilişkisini, coğrafyayı çok iyi öğrenin ve sürekli bu konuda kendinizi geliştirin. Sonra auteur yönetmenler bu bilgileri nasıl ters yüz etmiş bunun içinde kendilerine ait yeni bir anlatım dili nasıl bulmuş diye filmlerine bir daha bakın. Ondan sonra da kendinize ait kumaş, dünya, biçim nerde varsa onun izini sürün. Her eline kamera alan, en iyi çekim imkanlarına ve oyunculara da sahip olsa dahi kulaktan dolma bir bilgiyle film yapamaz."

Faysal Soysal, atölye çalışmasında genç sinemacılara yönetmen Aleksandr Sakurov'dan, Krzysztof Kieslowski'den, Federico Fellini'den, Bela Tarr'dan ve Lynne Ramsay'den film kareleri de izletti.

İranlı oyuncu Afsaneh Pakroo, katılımcılara oyunculuk eğitimi verdi

Atölyenin ilk günün ikinci oturumunda, ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin son filminde başrolde yer alan, Türk seyircinin Türkiye ve İran ortak yapımı "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle" filmindeki rolüyle de tanıdığı Afsaneh Pakroo ise oyunculuk eğitimi verdi.

İyi bir oyuncu olmak için çok çalışmak gerektiğini belirten Pakroo, rollerine nasıl hazırlandığını katılımcılara örnekler vererek anlattı.

Günün son eğitimini ise Sinegraf yapım şirketinde senarist ve yönetmenlik yapan, Hollywood'un önemli film şirketlerinden Seven Arts Pictures ile birlikte proje geliştirme çalışmalarında bulunan ve TRT'de yayınlanan "İstanbul'un Şehirleri", "Sporun Düşmanları", "Değişen Şehirler "isimli belgesellerin yönetmeni Aybars Bora Kahyaoğlu verdi.

Senaryo yazmanın inceliklerine değinen Kahyaoğlu, kısa filmlerin önemine vurgu yaptı.

Festivali, 2-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek

Atölyenin ikinci gününün ilk oturumu ise yapımcılık eğitimiyle başladı. Yurt dışında birçok serginin küratörlüğünü yapan, Türkiye'de ise "Yasal Linç", "İletişimde Eksik", "Kod" ve "Vitrin" isimli sergilerinin sahibi, Ben Affleck'in yönettiği Hollywood yapımı "Argo" filminde koordinatör olan "Üç Yol", "Kovan", "Kan Bağı" gibi filmlerinin yapımcılığını üstlenen Canol Balkaya, deneyimlerini paylaştı.

Balkaya, "Kovan" filmiyle ilgili, "Arılar bu çevrenin en önemli elementlerinden biriydi. Doğa ve iklim değişikliği ciddi bir trend olduğu için festivallerde ve gişede çok ciddi anlamda yer bulacağını inandığım için kovan da çalışmaya karar vermiştim." diye konuştu.

Kısa Film Atölyesi'nin son eğitimi ise 2011 yılında ilk uzun metrajı "Hangi Film" ile henüz 23 yaşındayken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Görüntü Yönetmenliği" dalında aday olan, "Balayı" ve "5 Silahşörler" filmlerinin görüntü yönetmenliği yapan, Boğaziçi Film Festivali'nin kurucu üyeleri arasından bulunan ayrıca reklam, belgesel ve tanıtım filmi projeleriyle de mesleğini icra eden görüntü yönetmeni Emre Pekçakır tarafından verildi.

Pekçakır, görüntü yönetmenliği ile ilgili pratik bilgileri katılımcılarla paylaştı.

İki günlük atölye etkinliği boyunca genç sinemacılar beyazperdenin usta isimlerine birçok soru yöneltti. Etkinlik sonunda birçok genç de festivalde gönüllü olarak yer almak için başvuruda bulundu.

Atölye sonunda, eğitimlere katılan öğrencilere sertifika dağıtan Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ali Büyükaslan, eğitim veren isimlere de plaket takdim etti.

Bu yıl 4. kez takipçileriyle buluşmaya hazırlanan "Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, 2-5 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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