NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, izleyiciyle buluşmaya devam ederken bu akşamki bölümün ekranlara gelip gelmeyeceği tartışma konusu oluyor. İlk günden itibaren geniş bir hayran kitlesi edinen dizi, her hafta merak uyandıran kurgusuyla gündemi sallamayı başarıyor. Özellikle sosyal medyada "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusu, takipçilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin tutkunları, fragmanlardan yola çıkarak heyecanla tahminlerde bulunurken, yapım ekibinden resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Kızıl Goncalar final mi yaptı? Kızıl Goncalar bitti mi?

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Kızıl Goncalar'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm yayınının düşük reklam geliri nedeniyle iptal edildiği iddia edildi.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar için final sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Turgut, dizinin Haziran ayında 50. bölüme ulaşacağını belirterek, "Bu formatta bir dizi için yeterli bir sayı… Büyük ihtimalle sezon sonunda final yaparız" ifadelerini kullandı.

Ancak dizinin kesin final tarihi henüz netleşmiş değil. Yapım ekibi ve kanalın vereceği karara bağlı olarak dizinin yayın sürecinde değişiklikler olabilir.

KIZIL GONCALAR KAÇ BÖLÜM, NE ZAMAN BAŞLADI?

Kızıl Goncalar dizisi, izleyiciyle buluştuğu günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Şu ana kadar kaç bölüm yayınlandığı ve final için belirlenen hedef bölüm sayısı, dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Eğer planlandığı gibi ilerlerse, dizi 50. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Gelişmeleri takip etmek için dizinin resmi açıklamalarını beklemek gerekiyor.