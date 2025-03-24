Kızıl Goncalar 43. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 43. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 43. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 43. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyd'in Meryem'i post vazifesine layık görmesiyle tarikatta büyük bir huzursuzluk baş gösterir. Haber yayılınca Meclis-i Meşayih'teki tartışmalar da şiddetlenir. Sadi Hüdayi'nin Meryem'in mürşid olmasına kıyasıya karşı çıkması, onun Cüneyd'e olan güvenini de sarsarken, Meryem henüz kararını vermemiştir. Meryem hem ailesini hem de tarikatı koruma arzusuyla ikiye bölünürken durumu kabullenmekte zorlanan Mira'nın gelecek kaygıları derinleşir. Cüneyd'i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide oluşunun kadınlara güç vereceğini savunur.

Sadi Hüdayi, Cüneyd'in tarikatı lağvetme ve Meryem'i posta oturtma planlarını delilik olarak nitelendirince Cüneyd'in akıl sağlığı sorgulanır ve tehditler de ete kemiğe bürünmeye başlar. Meclis-i Meşayih'in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi'yi sıkıştırırken Levent de eşini ve ailesini kendisiyle konuşmadan ateşe atan Cüneyd'e kırgındır. Etrafında olan onca şeyin aksine Meryem ise Fanilerin huzurundan, Cüneyd ve amcasının hızla düşmanlığa dönüşen kavgasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir.

Nihayet, Sadi Hüdayi'nin Cüneyd'le tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez karşı karşıya gelirken aklında bu meseleyi sonsuza dek çözmek olan Şeyh Mahmut, Naim'in kapısını çalacaktır. Meryem tüm suların durulmasını sağlayacak bir adım atsa da Cüneyd'in tüm ülkede ses getiren kararı, Meryem'i namlunun ucuna oturtacaktır.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 43. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

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