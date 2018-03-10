Kızıl Ajan Suskunluğunu Bozdu: Rus Ajanın Komalık Olmasında Potansiyel Suçlu Rusya

'Kızıl Ajan' Anna Chapman, İngiltere'de yaşam mücadelesi veren eski Rus ajanı Sergey Skripal hakkında merakla beklenen yorumunu bugün Instagram hesabından yaptı.

"RUSYA, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ OLAĞAN SUÇLU"

ABD-Rusya arasında 2010 yılındaki 'casus takası'nda Skripal'in de aralarında bulunduğu ajanların karşılığında Moskova'ya iade edilen Chapman, Skripal için "hain" dedi.

Chapman mesajında, "Skripal, Başkan (Rusya lideri Vladimir Putin) tarafından affedilip sarılmasına karşın, Rusya her zaman olduğu gibi olağan suçlu" ifadelerini kullandı.

"BU KİMİN İŞİNE YARAR?"

İngiliz makamlarını olayı soruştururken ilk mesele olarak cinayetin nedenini araştırmalarını eleştiren Chapman, "Bu kimin işine yarar" diye mantık yürüttü.

Rusya'nın böylesi bir skandalla kesinlikle ilişkisinin olmadığını savunan Kızıl Ajan, "Batı'nın elinde Rusya'yı sorumlu tutacak bir delil var mı?" diye sordu.