KIZI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYEN EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, AFYONKARAHİSAR'A ULAŞTI - Haberler
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KIZI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYEN EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, AFYONKARAHİSAR'A ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü kızı Gamze Laçin için diğer ailelerle birlikte evlat nöbeti tutmaya başlayan, daha sonra ameliyat için geldiği İzmir'de de eylemine devam eden Mehmet Laçin, Ankara'ya yürümeye başladı.

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü kızı Gamze Laçin için diğer ailelerle birlikte evlat nöbeti tutmaya başlayan, daha sonra ameliyat için geldiği İzmir'de de eylemine devam eden Mehmet Laçin, Ankara'ya yürümeye başladı. Afyonkarahisar'a ulaşan Laçin, "Yürüyüşümün adı 'Ümit Yürüyüşü'dür. Tek amacım, evladıma kavuşmaktır" dedi.

Diyarbakır'daki evlat nöbetini İzmir'de sürdüren Mehmet Laçin, 2011 yılından bu yana kızı Gamze Laçin'i bulmak için her yolu denediğini söyledi. Son olarak Ankara'ya yürüme kararı alan Laçin, nöbetinin 744'üncü gününde, bugün saat 13.00 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü'nün karşısına geldi. Giydiği 'HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver' yazılı tişört, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağıyla yürüyüş yapan Laçin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Evlat nöbeti tutan annelerden mücadeleye devam etmelerini isteyen Laçin, "Mücadeleye devam ettiğimiz sürece devletin gücü ile Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız. 2008'de kızım HDP tarafından elimden alındı ve kaçırıldı" dedi.

'KIZIMI ALMAYA GİTTİĞİMDE BENİ DARBETTİLER'

Kızını almaya gittiğinde darbedildiğini söyleyen Laçin, "Beni darbettiklerine dair mahkeme kararı da var elimde. Beni darbeden ceza da aldı. Alınan ceza ilk suç olduğu için ertelendi. Kızım tekrar kayboldu. Çok aradım bulamadım. Diyarbakır anneleri nöbete başladıktan sonra ben de Diyarbakır'a yola çıktım. 2019 yılında nöbeti başlatan yürekli bir anne. HDP binası önünde oturdum televizyonda izledim, 'evladım 4 gündür kayıptır, evladım sizdedir geri verin', HDP Diyarbakır il binası inkar etti, 'hayır evladından haberimiz yok, her kaybolan burada mı olur' dedi, O yürekli anne 'hayır evladım burada' dedi. 'Evladımı almadan çıkmam, kalkmam buradan' dedi. 4 gün 4 gece o kapıdan kalkmadı ve HDP dağa göndermeden evladını aldı" diye konuştu.

'EVLADIMA KAVUŞUNCAYA KADAR HDP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEN KALKMAYACAĞIM'

"Bunun üzerine ben de Diyarbakır'a yola çıktım" diyen Laçin, "7 ay nöbetimi Diyarbakır'da devam ettirdim. Covid-19 belası yüzünden İzmir'e döndüm. HDP İzmir il binası önüne çadır kurdum. 17 Haziran 2021'de çadırda otururken silah patladı. Emniyet beni oradan apar topar çıkardı. İzmir Valiliği'ne dilekçe verdim. Ankara yürüyüşü için izin istedim. Çünkü kararlıydım. Ankara'ya gitmemin nedeni, bu şekil oldu. Vatan, bayrak, evlat diye ya Allah dedim yürüyüşü başlattım. Yürüyüşün adı da 'Mücadele ve Ümit Yürüyüşü'dür. İnşallah bir sonuç alacağım. Evladıma kavuşuncaya kadar ben HDP Genel Merkezi önünden kalkmayacağım" dedi.

Laçin, açıklamasının ardından Ankara yürüyüşüne devam etti.

KIZI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYEN EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, AFYONKARAHİSAR'A ULAŞTI

KIZI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYEN EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, AFYONKARAHİSAR'A ULAŞTI

KIZI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYEN EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, AFYONKARAHİSAR'A ULAŞTI

KIZI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYEN EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, AFYONKARAHİSAR'A ULAŞTI
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Haber: KIZI İÇİN ANKARA'YA YÜRÜYEN EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, AFYONKARAHİSAR'A ULAŞTI - Haberler
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