Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği
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Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Güncel

Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Kız Kardeşim Projesi kapsamında başlatılan eğitim seferberliğinin dördüncüsü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği

BURSA - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Kız Kardeşim Projesi kapsamında başlatılan eğitim seferberliğinin dördüncüsü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlatılan eğitim seferberliği kapsamında toplam 10 ilde düzenlenecek yaklaşık bin kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

Bursa Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi tanıtım toplantısında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Bursa Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Zafer Işık, Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur Kır katıldılar. İlham buluşması kapsamında kamuoyunda Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu da katılımcılara bir sunum yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadınların kurdukları kooperatif ve derneklerin önemine değinerek, "Kadınlarımızın kırsalda da çok güzel işlere imza attığının şahidiyiz. Bursa'da bu illerden bir tanesi. Buradaki kooperatif ve derneklerimizin Bursa'da ne kadar başarılı işler yaptığını ve büyükşehir belediyesi ile ciddi işbirliğinde olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Çok özel bir projeyi dördüncü şehir olan Bursa'da hayata geçiriyoruz. Kız Kardeşim projesi başlığında her bölgemizde özelliklere sahip farklı ürünler, tıbbi ve aromatik bitkilerin, o bölgeye has ürünlerimizin ticaretle buluşmasını amaçlıyoruz. Sadece Türkiye değil, dünya ticareti ile buluşması adına kadın kooperatiflerimizin kafaların soru işaretleri oluşabiliyor. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizde bu proje kapsamında onların bilmesi gereken tüm noktalarda eğitim çalışması planladık. Finansal okur yazarlık bunlardan bir tanesi. Gıdanın hijyeni ve güvenliği, sosyal medyada ürün nasıl satılır? Ürünün rafa kadar ulaşabilecek yolculuğunda her zaman arkalarında olmak ve eksikliklerini tamamlamak adına yapıyoruz" dedi.

Bursa'da eğitimlerin iki gün süreceğini ifade eden Işıkgece, "Bu eğitimlerin sonrası bir danışman ve mentör atıyoruz. Bu mentör vizyon açıcı, danışman da teknik anlamda bilgi verici oluyor. Sürekli elimize burada tutuyoruz. Ürünler ciroya ulaşıncaya kadar biz yanlarındayız. Bunu neden yapıyoruz? Bu sürdürebilir tarım, kırsal kalkınma, bölgeye ekonomik katkı sunmak için, bu bölgedeki zenginliklerin gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması adına son derece önemli projedir" ifadelerini kullandı.

Bir ilin projesinin tamamlanmasının ardından başka bir şehri kız kardeşlik yapacağını sözlerine ekleyen Işıkgece, "Dolayısıyla bu dalga bütün Türkiye'ye yayılacak. Türkiye'de zenginlikler açığa çıkması adına önemli bir proje olacak. Bursa'da kadın kooperatiflerimiz epey yol almışlar. Biz de onlara desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu da kadınlara kısa bir konuşma yaparak başarı hikayesinden kesitler anlattı.

Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği
Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği
Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği
Kız Kardeşim projesiyle tarımda eğitim seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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