Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti

ABD'de yaşayan Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı Texas Havalimanı'ndan Miami'ye giden uçağa alınmadığını ileri sürdü. Sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatan Saypınar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yakın bir zaman önce daha özgür olabilmek için Türkiye'den ABD'ye taşınan vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.

"ŞORT GİYDİM DİYE UÇAĞA ALMADILAR"

Miami'ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü. 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Deniz Saypınar, şu ifadeleri kullandı: "İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine bu yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletlerinde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa."

"TÜRKİYE TATİL İÇİN İYİ AMA YAŞAMAK İÇİN ÇOK ZOR"

"Türkiye'de büyüdüm. Bu ülkede şeriat yok ancak İslam yanlısı bir ülke. ben kadınım ve kadınlığımı göstermeyi seviyorum, Ne giyeceğimi bilecek kadar medeniyim. Burada kadınlara, biseksüellere, translara ya da geylere yapılan baskı çok fazla. Burada işinizden ya da motivasyonunuzdan bahsetmiyorum, direkt olarak hayatınızdan bahsediyorum. Bu nedenle cinsiyetinizden dolayı bir sınıfa ait olmadığımız bir ülkeye taşındım. Belki Türkiye tatil ya da seyahat için iyi ancak yaşamak için çok zor. Hiçbir şekilde kot şort giydiğim için tehdit edilmemeliyim. Kendinizle ilgili herhangi bir söz hakkına sahip değilseniz hayvandan ne farkınız kalır?"

İşte Deniz Saypınar'ın müstehcen bulunan kıyafeti: