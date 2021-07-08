Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti
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Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

ABD'de yaşayan Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı Texas Havalimanı'ndan Miami'ye giden uçağa alınmadığını ileri sürdü. Sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatan Saypınar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yakın bir zaman önce daha özgür olabilmek için Türkiye'den ABD'ye taşınan vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.

"ŞORT GİYDİM DİYE UÇAĞA ALMADILAR"

Miami'ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü. 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Deniz Saypınar, şu ifadeleri kullandı: "İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine bu yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletlerinde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa."

Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti

"TÜRKİYE TATİL İÇİN İYİ AMA YAŞAMAK İÇİN ÇOK ZOR"

"Türkiye'de büyüdüm. Bu ülkede şeriat yok ancak İslam yanlısı bir ülke. ben kadınım ve kadınlığımı göstermeyi seviyorum, Ne giyeceğimi bilecek kadar medeniyim. Burada kadınlara, biseksüellere, translara ya da geylere yapılan baskı çok fazla. Burada işinizden ya da motivasyonunuzdan bahsetmiyorum, direkt olarak hayatınızdan bahsediyorum. Bu nedenle cinsiyetinizden dolayı bir sınıfa ait olmadığımız bir ülkeye taşındım. Belki Türkiye tatil ya da seyahat için iyi ancak yaşamak için çok zor. Hiçbir şekilde kot şort giydiğim için tehdit edilmemeliyim. Kendinizle ilgili herhangi bir söz hakkına sahip değilseniz hayvandan ne farkınız kalır?"

İşte Deniz Saypınar'ın müstehcen bulunan kıyafeti:

Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti
Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti
Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti
Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti
Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (3)
LEVENT ASLAN : Havayolu şirketi haklı.
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
ERAY IÇKAYA: sence müstehcen değil mi başkan ? özgürlük diyeceksin değil mi ? şort a izin versen tangama özgürlük derler tangaya özgürlük versen çıplaklığa özgürlük derler çıplaklığa izin versen eşcinselliğe derler ULA BU ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRI YOK MU ? OLMALI
Cevap Yaz 13 72 Yayından Kaldır
OZGR KRDMN: Eyvahh ABD de laiklik elden gidiyor
Cevap Yaz 6 59 Yayından Kaldır
500
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Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti - Haberler Magazin
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