Kıvanç Tatlıtuğ'un sunumu ile Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli saat kaçta yayında? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?

Kıvanç Tatlıtuğ'un seslendirip sunduğu Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli konusu nedir? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli saat kaçta? Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli hangi kanalda?

Çekimleri 3 yıl süren, binden fazla noktaya gidilip 500 saatin üzerinde, en yeni çekim teknolojileri ile hazırlanan 10 bölümlük Tarım Bizim Geleceğimiz bu akşam ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Peki, Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli konusu nedir?

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ'un sunumu ve seslendirmesi ile "Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeseli, 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİ KONUSU NEDİR?

Hava, su ve toprağın mükemmel dengesiyle yaşayan, benzersiz ekolojik zenginliklere sahip, dünyanın en verimli topraklarından biri olan Anadolu'da tarım Türkiye'nin hem cevheri, hem de geleceği. Bu cevherin gelecek nesiller için de parlamasını sağlamak, hem ülkeye hem de dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hazırlanan bu belgesel Anadolu'nun güzelliklerini ön plana çıkaracak.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ FRAGMANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!