Kıvanç Tatlıtuğ, Tarzıyla Sosyal Medyayı Salladı

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin 'Sarı Saruhan' karakterine hayat veren ve hayranlarının karşısına farklı bir tarzla çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2000'lerin başında çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Tatlıtuğ, kıyafet ve saç stiliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAYFALARCA YORUM YAPILDI

Ünlü oyuncuya, Ekşi Sözlük'te açılan "Kıvanç Tatlıtuğ'un gözleri kanatan kıyafeti" başlığında sayfalarca yorum geldi.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Yakışıklı oyuncunu fotoğrafına, "Seneye de giyerim diye bayağı bir büyük almış takımı. Adamın her türlü gideri var. Uzaylı kıyafeti gibi olmuş" gibi yorumlar yapıldı.