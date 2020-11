Kıvanç Tatlıtuğ La Casa De Papel'e mi katılıyor? Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? La Casa de Papel konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türkiye'nin en sevilen erkek oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında son derece iddialı bir konu ortaya atıldı. Netflix dizisi La Casa de Papel'in kadrosuna dahil olacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında merak edilenleri sizler için derledik. La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

Ülkemizin sevilen aktörlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ daha önce Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyitve Şura ve Kelebeğin Rüyası gibi pek çok kaliteli yapımda yer almıştır. Son günlerde ortaya atılan iddia gerçek mi? Kıvanç Tatlıtuğ La Casa De Papel'de mi oynayacak? Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? La Casa de Papel konusu nedir, oyuncuları kimler?

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ (27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski manken.

Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakterini canlandıran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Ardından Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı.

2010'da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır.

Adana'dayken "Fiskobirlik", "Güney Sanayi", "Çukurova Kulübü", "Devlet Su İşleri" ve "Tarsus Amerikan Kulübü" gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son bulmuş oldu.

Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanıyla olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış olur. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirmiş ve profesyonel anlamda manken olmuştur.

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Paris'te yaşadığı dönemde, birçok dizi teklifinin geldiğini öğrenen Tatlıtuğ, küçüklüğünden beri sinema ve televizyona olan ilgisi olduğundan gelen teklifleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye döndü. Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Songül Öden ile başrolü paylaştı. Gümüş'ün ardından, Menekşe ile Halil'de Halil karakterini canlandırdı. Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmde oynadı.

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008'de Beren Saat'le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu. Dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

2010'da Ezel dizisinde, dizinin bitmesine yakın Sekiz adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı. Kanal D'de yayınlanan Kuzey Güney adlı dizide Buğra Gülsoy ile birlikte başrolü paylaştı.

2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği şiirsel hayatı konu alan Kelebeğin Rüyası adlı dram filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaştı. Tatlıtuğ, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatan "Kelebeğin Rüyası" filminde, Muzaffer karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı dizi ile, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etmiştir.

KIVANÇ TATLITUĞ LA CASA DE PAPEL'E Mİ KATILIYOR?

Oynadığı oyunculuk ve girdiği rollerle Türkiye'nin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ için ortaya bomba bir iddia atıldı.

Söylentilere göre La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ boy gösterecek. Netflix'in tüm dünyada heyecanla beklenen yapımında rol alacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya'ya uçacağı da söylentiler arasında.

KIVANÇ TATLITUĞ FİLMLERİ

2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 Muzaffer

2010 Oyuncak Hikayesi 3 Ken Seslendirme

2013 Kelebeğin Rüyası Muzaffer Tayyip Uslu En İyi Erkek Oyuncu

KIVANÇ TATLITUĞ DİZİLERİ

2005-2007 Gümüş Mehmet Şadoğlu

2007-2008 Menekşe ile Halil Halil Tuğlu

2008-2010 Aşk-ı Memnu Behlül Haznedar

2011-2013 Kuzey Güney Kuzey Tekinoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura Kurt Seyit

2016-2017 Cesur ve Güzel Cesur Alemdaroğlu

2006 Acemi Cadı Bir bölüm

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Kendisine profesör diyen soygunun mimarı, Kraliyet Darphanesi'ni soymak için plan yapmış. Bu büyük soygun için zeki, cesur ve çevik suç ortaklarına ihtiyacı vardır. Tarihin en büyük soygun planı için gerekli bu kişiler Tokio, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Monica ve Raquel gibi ülke isimleri alarak kuruluyor. Film güçlü kadın karakteri Tokyo üzerinden anlatılmaktadır. Dostluğun, cesaretin, aşkın ve özgürlüğün sınandığı bu dizi önümüzdeki yılın başında 5. sezonunun yayımlanması beklenmektedir.

LA CASA DE PAPEL NE DEMEKTİR?

Diziyi izleyen bir çok kişinin büyük merakla araştırdığı bir konudur. La Casa De Papel İn anlamı nedir? Dizi İspanyol bir dizidir. Türkçeye çevrildiğinde "kağıt ev" olarak çevrilmektedir. La Casa'ev', Papel ise kağıt' anlamına gelmektedir.

LA CASA DE PAPEL HANGİ ÜLKENİN DİZİSİDİR?

La casa de papel İspanyon yapımı bir soygun ve suç dizisidir. Yani İspanya ülkesine ait bir dizidir.

LA CASA DE PAPEL İLK NE ZAMAN ÇIKTI?

La casa de papel ilk olarak 2 Mayıs 2017 tarihinde İspanya TV kanalında yayınlanmıştı. Daha sonradan yayın haklarını Netflix satın aldı ve Netflix'de dizi ilk olarak 20 Aralık 2017 tarihinde yayınlandı. Dizinin 2. kısmı ise 6 Nisan 2018'de yayınlandı.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KARAKTERLERİ

PROFESÖR (ÁLVARO MORTE)

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

BERLİN (PEDRO ALONSO)

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

TOKİO (URSULA CORBERO)

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

DENVER (JAİME LORENTE)

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.

RAQUEL MURİLLO (ITZİAR ITUNO)

Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.

NAİROBİ (ALBA FLORES)

Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.

RİO (MİGUEL HERRAN)

Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.

MONİCA GAZTAMBİDE (ESTHER ACEBO)

Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa de Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. La Casa de Papel 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yayınlanmadı.