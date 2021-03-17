Kıvanç Tatlıtuğ: Koronaya yakalanmışım

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'la Armutlu Steakroom'daydı. Çıkışta soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, yeni dizisi

"Bir Denizaltı Hikayesi"nin çekimlerinin devam ettiğini söyledi: "Güzel bir proje geliyor. Ben çok heyecanlıyım. Yepyeni bir tür. Son derece mutlu ve keyifliyim."

Kıvanç Tatlıtuğ'a bir süre önce zatürre teşhisi konulmuştu. Oyuncu, aslında koronaya yakalandığını, durumun sonradan anlaşıldığını açıkladı: "Covid-19 ile zatürre çok ayırt edilemiyor. Hastalığım zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Sonraki testlerde korona olduğunun farkına vardık. Geldi geçti." (Sayit DURMAZ)

Askerlik hatırası

Başta 'Şaban' olmak üzere canlandırdığı rollerle Türk sinema tarihine damga vuran ve 2000 yılında aramızdan ayrılan Kemal Sunal'ın askerlik yıllarına ait bir fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. Efsane oyuncunun babası Mustafa Sunal'la çektirdiği o karenin altına şu not düşüldü: "Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nda askerlik görevini yapan Kemal Sunal ve ziyarete gelen babası Mustafa Sunal. Ankara, 1981."

200 bin liralık poz

Amine Gülşe şu sıralar tüm vaktini 1 yaşındaki kızı Eda'yla ilgilenerek geçiriyor. Tescilli güzel önceki gün de bebek kamerasının monitörü elinde çektiği selfie'yi "Eda uyuyunca monitöre sarılan anne" notuyla Instagram'da paylaştı.

Fotoğrafta Gülşe'nin takıları dikkat çekti. Ünlü oyuncunun saati 90 bin lira, eşi Mesut Özil'in aldığı pırlanta yüzüğü 100 bin lira, kayınvalidesi Gülizar Özil'in hediye ettiği bilekliği ise 10 bin lira değerinde.

Partner yogası

Bir süredir Zeynep Tokuş'tan yoga dersleri alan manken Sinem Sülün, hayli ilerleme kaydetti. Ünlü manken, hocasıyla 'acro yoga' yaparken çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da yayınladı.

'Gelin' demek için erken

Şevval Sam, oğlu Taro Emir Tekin'in sevgilisi Sofia hakkında konuştu. Cihangir'de görüntülenen Şevval Sam, "Gelininizle tartıştığınız iddiası doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Gelininiz demek için çok erken. Hayat nasıl akacak bilmiyorum. 6 yıl öncesinden tanıyorum Sofia'yı. Şimdi burada dedikodusunu yapmayalım. Evlilik için çok erken, oğlum kariyerini yeni kuruyor." (Sayit DURMAZ)

Yoğun gün

Çağla Şıkel önceki gün oğlu Kuzey'le Zorlu AVM'deydi. Şıkel, haftanın ilk gününe yoğun bir iş temposuyla başladığını söyledi ve ekledi: "Anne-oğul bugün baş başa alışverişe çıkalım istedik."

Eşine özel pasta

Şarkıcı Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan'ın doğum gününü kutladı. Aile arasındaki buluşmada Coşkun, eşine eğlenceli bir pasta yaptırdı. Aslan'ın atölyesindeki halini şeker hamuruyla bire bir kopyalatan şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına "Huzur" notunu yazdı.

Evlilik kısmet

Burak Deniz önceki gün Etiler'deki bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Oyuncu, bir sıkıntı olmadığını kontrol amaçlı geldiğini söyledi. Deniz, gazetecilerin "Sevgiliniz Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Didem'le güzel vakit geçiriyoruz. Evlilik olayları içinse kısmet bu işler." (Sayit DURMAZ)

Mila'ya alışveriş

Fatoş Kabasakal önceki gün kızı Mila'yla Akmerkez'deydi. Kabasakal, "Kızım, oyun okuluna başladı. Okul çıkışı da alışveriş yapmaya geldik. Mila, spor ayakkabısı çok sevdiği için yeni çıkan modellerden almaya geldik" dedi. (Deniz BOY)

Ajan Ezgi'ye hemen kanardım

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin önceki akşam Cihangir'de el ele yürüyüş yaparken görüntülendi. Eyüboğlu, "Teşkilat" dizisindeki rolü için "Ters köşe bir rol oldu. Zorlanmadım" dedi. Oğulcan Engin, "Sevgiliniz dizide ajan rolünde. Oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz" sorusuna şu cevabı verdi: "Gerçek hayatta ajan olsa hemen kanardım. Zaten rolünü çok güzel oynuyor. Hayranlıkla izliyorum." (Sayit DURMAZ)

Avukatlıktan önce modellik yapacağım

Miss Turkey 2017'de ikinci seçilen Pınar Tartan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olan manken, "Yakında mezun oluyorum. Yasal stajdan önce yurtdışına gidip modellik konusunda deneyim elde edeceğim" dedi. (Sayit DURMAZ)

Taraftardan özür diledi

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Aqua Florya AVM'de objektife takıldı. Mağazaları gezerek alışveriş yapan futbolcu, "Pazar günü aldığımız mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz ama biz Fenerbahçe'yiz, pes etmek yok. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi. Fenerbahçe, geçen pazar Gençlerbirliği ile oynadığı maçı 2-1 kaybetti.

Kaynak: Hürriyet