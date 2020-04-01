KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ - Haberler
Koronavirüs, İzmit, Güncel

KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ

İZMİT'te koronavirüs salgını nedeniyle kitapçılar boş kalırken, internet üzerinden satış yapan kitapçılar ise gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

01.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:19
KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ

İZMİT'te koronavirüs salgını nedeniyle kitapçılar boş kalırken, internet üzerinden satış yapan kitapçılar ise gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Bir kitapçıda çalışan Ayhan Bulut, "Önceden müşteriye yetişemediğimiz dükkanda şimdi sinek avlıyoruz. Ancak internet satışları aşırı yükseldi. Önceden internet üzerinden günde 20-30 kitap satışı yapılırken bu sayı şimdi günlük 600-700'lere çıktı" dedi.

İzmit'te hizmet veren kitapçılar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerinde bulunan kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması ve insanların kendilerini evlerde izole etmesi nedeniyle dükkanlarına gelen müşteri sayılarında büyük bir düşüş yaşadı. Sokağa çıkmayı tercih etmeyen kişiler, internet üzerinden kitap satın alınca internetten satış yapan kitapçılar siparişlere yetişmeye çalışıyor. Kitapçılar, internet üzerinden yaptıkları satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Bir kitapçıda çalışan Ayhan Bulut koronavirüs salgınından önce dükkanda çok büyük yoğunluk yaşandığını belirterek, kişilerin 'Evde kal' çağrılarına uyması nedeniyle gün içerisinde kitap mağazalarına neredeyse kimsenin gelmediğini söyledi. Eskiden internet üzerinden satışın yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Ayhan Bulut, "Bu hastalık çıkmadan önce biz dükkanlarımızda müşterilerimizin taleplerine yetişemiyorduk. Bazen öyle anlar oluyordu ki, gelen müşterilerimizi masalarda oturtup kendilerine sıra gelmesi için bekletiyorduk. İnternet satışımız da yok denecek kadar azdı. Koronavirüs ülkemizde görüldükten sonra dükkanda yaptığımız satış tamamen bitti diyebilirim. Günde yaklaşık olarak bin 500 kişinin geldiği dükkana artık günde 10-15 kişi geliyor. Ondan dolayı tabiri caizde artık dükkanda sinek avlıyoruz diyebiliriz." dedi.

Salgının ardından internet satışlarında patlama yaşadıklarını belirten Bulut, "İnternet satışında oranlarımız çok düşükken şu an satışlar patladı. Önceden internet üzerinden günde 20-30 kitap satışı yapılırken bu sayı şimdi günlük 600-700'lere çıktı. Geçen hafta sonu bir günde 900 sipariş verdiğimiz de oldu. Şu da bunu gösteriyor, insanlarımız artık evden çıkmıyor, genelde evde kalıp siparişlerini evden internet üzerinden veriyorlar." diye konuştu.

"SATIŞLARIN NEREDEYSE TAMAMI İNTERNETTEN"

Kitap satışlarını, insanların evden çıkmak istememesi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirdiklerini söyleyen kitapçı Emre Yavuz ise şöyle konuştu:

"İnsanlar sokağa çıkmaya korktuğu için internetten satışlarımız çok fazla arttı. Dükkana gelen giden çok fazla olmuyor. İlk zamanlarda biraz daha hareketlilik vardı dükkanda ama uzaktan eğitim sistemi başlayıp öğrencilerin evlere kapanmasının ardından gelen müşterilerin sayısı çok daha azaldı. Çok şükür işlerimiz var ama büyük çoğunluğunu internetten yapıyoruz."

KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Haluk Levent Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Yılmaz Vural Lionel Messi
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: KİTAPÇILARA GELEMEYENLER, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 12:52:07. #1.15#
title