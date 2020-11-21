Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi
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Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi

21.11.2020 21:46 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:32

Antalya'da kısıtlamaya dakikalar kala 18 yaşındaki genç, 7 katlı apartmanın çatısından koşarak aşağıya atladı. Alt geçitteki demir bariyerlere çarparak yola düşen genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı duyup gelen gencin babası, oğlunun cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.E.Ö. ile birlikte yaşadıkları 7 katlı apartmanın çatısına çıkan Mustafa Ş.Ö. (18), bir süre sonra 'çok üşüdüm' deyip kardeşini ceket getirmesi için eve gönderdi. M.Ş.Ö., ardından koşarak aşağıya atladı, alt geçit demir bariyerlerine çarparak yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

OĞLUNUN CENAZESİ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı duyup koşarak gelen M.Ş.Ö.'nün babası oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisler tarafından sakinleştirilen acılı baba, oğluna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Bölgede inceleme başlatan polis, hayatını kaybeden gencin kardeşini, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kısıtlamaya dakikalar kala yasa boğan ölüm
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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