Kısıtlamanın ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi
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Kısıtlamanın ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi

29.11.2020 11:08 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:28
Kısıtlamanın ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi

İstanbul'da 14 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi.

İstanbul'da 14 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasında da tüm illerde dün akşam saat 20.00'de başladı. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından Eminönü Meydan ve Galata Köprüsü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi.

 

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- İstanbul
Kısıtlamanın ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ardından Eminönü'ndeki hareketlilik havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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