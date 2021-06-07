Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsü'ne akın etti
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Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsü'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Kültür Sanat

Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsü'ne akın etti Korona virüs kısıtlamalarından dolayı uzun süre evde kalan vatandaşlar, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte tarihi Malabadi Köprüsüne akın etti.

Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsü'ne akın etti

BATMAN - Korona virüs kısıtlamalarından dolayı uzun süre evde kalan vatandaşlar, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte tarihi Malabadi Köprüsüne akın etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, boş vakitlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bir ayağı Batman, diğer ayağı Diyarbakır sınırları içinde olan tarihi Malabadi Köprüsüne giderek piknik yapıp hatıra fotoğrafları çekti. Kısaltmaların cumartesi günleri kaldırılmasından dolayı tarihi köprüyü görmeye geldiklerini belirten ziyaretçilerden Sinan Saruk, "Tarihi Malabadi Köprüsü çok eski ve güzel bir köprüdür. Biz Batman'dan geldik. Çok uzaktan da gelip tarihi köprüyü ziyaret eden vatandaşlar var. Çok güzel bir yer, kısıtlamanın kalkmasını fırsat görenler akın akın bu tarihi köprüyü görmeye geldi. Pazar günlerindeki kısıtlamanın da kaldırılmasını ve vatandaşların daha rahat hafta sonlarında piknik fırsatı bulmasını istiyoruz" dedi.

İstanbul ve batıdaki diğer bir çok ilden de bir çok vatandaşın köprüyü ziyaret etmesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir satış yapamayan Malabadi esnafının da yüzünü güldürdü.

Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsü'ne akın etti
Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsü'ne akın etti
Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsü'ne akın etti
Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsü'ne akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

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