Kısıtlamalar kaldırıldı, Altınkale ziyaretçi akınına uğradı
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Kısıtlamalar kaldırıldı, Altınkale ziyaretçi akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Kısıtlamalar kaldırıldı, Altınkale ziyaretçi akınına uğradı Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla, sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'ye akın ediyor Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla, sıcak havayı da fırsat...

Kısıtlamalar kaldırıldı, Altınkale ziyaretçi akınına uğradı

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla, sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'ye akın ediyor

SİVAS - Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla, sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar Pamukkale'nin kardeşi Altınkale'ye akın ediyor.

Türkiye genelinde Covid-19 vaka sayısının azalmasıyla birlikte kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçildi. Bu kapsamda bazı kısıtlamalar da kaldırıldı. 1 Temmuz itibari ile başlayan normalleşme süreci ile vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Sivas kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Altınkale, şu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla sıcak havayı da fırsat bilen birçok vatandaş Pamukkale'nin kardeşi Altınkale de eğlenceli vakit geçiyor. İl dışından da ziyaretçi akınına uğrayan Altınkale ziyaretçilerine doyumsuz bir keyif yaşatıyor. Suya giren çocukların eğlenceleri ise renkli anlara sahne oluyor.

Gezmek için Altınkale'ye ailesiyle geldiğini söyleyen Özkan Özata, "Sivas'ın güzide yerlerinden bir tanesi. Pandemi dolayısıyla çocuklarda sıkılmıştı zaten çocuklar eğleniyor, bizde dinleniyoruz. Ailemle geldim. Çocuklar havuza giriyor Altınkale'de. Mesire alanını, Sıcak Çermiği gezdik şuanda da dinleniyoruz. Yapanların emeğine sağlık" dedi.

Çocuklar için Altınkale'nin çok güzel bir yer olduğunu belirten Tuncay Karaca, "İşten çıktık hemen soluğu burada aldık. Çocukları biraz sevindirelim dedik. Yeğenlerimi getirdim güzel zaman geçiriyoruz. Çocuklar için çok güzel bir yer olmuş, yüzüyorlar, gelenler geziyor. Etkinlik olarak da çok güzel. Piknik alanları açıldı. Herkes seviyor en çokta çocuklar onların eğlenmesi her şeye değer" diye konuştu.

Kayseri'den geldiğini söyleyen Merve Başok ise, "Kayseri'den geliyorum memleketime. Buranın faydalı olduğunu duydum bacağımda egzamalar var. Gelenin memnun olduğunu duydum ve direkt geldim. Daha önce gelmiştim zaten çok tercih edilen bir yer burası faydasını göreceğimi düşünüyorum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kısıtlamalar kaldırıldı, Altınkale ziyaretçi akınına uğradı
Kısıtlamalar kaldırıldı, Altınkale ziyaretçi akınına uğradı
Kısıtlamalar kaldırıldı, Altınkale ziyaretçi akınına uğradı
Kısıtlamalar kaldırıldı, Altınkale ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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