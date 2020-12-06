Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
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Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor

06.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:39
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor

İZMİR'in Foça ilçesinde 'Kedilerin annesi' olarak tanınan Lerzan Avcı (63), hafta sonu kısıtlaması süresince mahalle mahalle dolaşıp, aç kalan sokak hayvanlarını besliyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde 'Kedilerin annesi' olarak tanınan Lerzan Avcı (63), hafta sonu kısıtlaması süresince mahalle mahalle dolaşıp, aç kalan sokak hayvanlarını besliyor. 

Türkiye genelinde, 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Foça'da da cadde ve sokaklar bomboş kaldı. İlçede yaşayan Lerzan Avcı, 56 saat sürecek kısıtlama nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının olumsuz etkilenebileceğini düşünerek harekete geçti. Evinin çevresindeki kedileri beslemesi nedeniyle Foça'da, 'Kedilerin annesi' olarak tanınan Avcı, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu ilçenin diğer pek çok yerindeki sokak hayvanlarının karınlarını doyurup, ilaçlarını veriyor. Karanlığın bastığı, cadde, sokak ve meydanların ıssızlaştığı saatlerde yalnız başına dışarı çıkıp, sokak hayvanlarını besleyen Avcı, "Belediye meydanında 25, otoparkta 25, marketlerin olduğu alanda 15 kediye bakıyorum. 4 tane de köpek var. İlaçları kendi paramla alıyorum. Kendi maaşım yok. Eşimin emekli maaşı var. Onunla tüm bunları karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

ÖZEL İZİNLE DIŞARI ÇIKIYOR16 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Avcı, bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi. Sokak hayvanlarını beslemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı özel izinle dışarıya çıktığını belirten Avcı, "Onlar da bir can taşıyor. Lütfen, herkes yarım saatini feda etsin, sokak hayvanları için bir kap su, bir lokma yiyecek bıraksın. Biz evlerimizde tokuz ama bu hayvanlar sokakta aç. Vicdan bunu nasıl kabul eder" dedi.

Sokak hayvanlarına baktığı için Cumhurbaşkanı, İzmir Valisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın takdirlerinin iletilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden pandemi dönemi başlangıcında bir kereye mahsus mama gönderilmesinin kendisini mutlu ettiğini de anlatan Avcı, gece gündüz demeden sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğini kaydetti.


Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor
Kısıtlamada mahalle mahalle gezip, sokak hayvanlarını besliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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