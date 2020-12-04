Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi
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Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi

04.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:35

Koronavirüs vakalarının artması üzerine hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

Kentte, mesainin de sona ermesiyle gündüz nispeten sakin olan toplu taşıma araçlarında kalabalık arttı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı. D-100 Karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer yoğunluk oluştu. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Dudullu mevkisi, D-100 Çamlıca ve Uzunçayır mevkisi ve TEM Otoyolu'nda da ara ara trafik arttı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE UYGULAMALAR DEVAM ETTİ

Bu arada, kentte gün içinde, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin başında gelen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için alınan ek önlemlerin uygulanmasına devam edildi. İstiklal Caddesi'nin girişlerinde polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Caddeye vatandaşların, 7 bin kişiyi geçmeyecek şekilde girmesine izin verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi
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