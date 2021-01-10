Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar

10.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:45
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar

Son dakika haberlerine göre SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri nedeni ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kan bağışçıları, Kızılay'ın yolunu tuttu.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri nedeni ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kan bağışçıları, Kızılay'ın yolunu tuttu. Kısıtlamaya rağmen kan bağışına gelenler, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında kan ve immün plazma bağışına ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet veren Türk Kızılay'ın ulusal kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşullarının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdi. Gerek hastanelerde acil kan bekleyenler, gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan bağışlamak isteyenler, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kızılay'ın, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu kısıtlamaya dahil olmadan bağışta bulunabileceklerini açıklamasıyla Sivas Kızılay Kan toplama biriminde yoğun ilgi gördü. Randevularını alan vatandaşlar kısıtlama engeline takılmadan kan merkezine giderek bağışını yaptı.

'UYGULAMADAN MEMNUNUZ'

Kan vermeye gelen vatandaşlardan Ömer Kutluay (54), "Bir insan olarak ve bir hasta yakını olarak ihtiyaç sahipleri için elimden geleni yapıyorum. Ben hem hafta içi hem hafta sonu olarak çalışıyorum. Bu gibi yerlerin de hafta sonları açık olması hafta içi çalışan insanlar için çok güzel bir olay. Çünkü diğer zamanlarda pek müsait olunamıyor veya fırsat bulunamıyor. Bu yüzden böyle olması çok güzel oldu" dedi.

Kan bağışında bulunanlardan Ekrem Doğan (37) ise, "İmalat sektöründe çalışıyorum. Sektörümüz kısıtlama kapsamına girmiyor. Bu yüzden mesai sonrasında rahatça gelebildim. Her vatandaşın, kısıtlama olsun ya da olmasın kan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten kısıtlamaya dahil olmaması gerekiyordu. Sonuçta bir ihtiyaç durumu. Hafta sonları da açık olması, hafta içi çalışan insanlar için bir imkan oluşturdu. O yüzden rahatlıkla gelebilirler" diye konuştu.

Hafta sonu uygulanan kısıtlamada kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dahil olmadan saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kan bağışında bulunabiliyor.

Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar
Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ömer Bayram Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kız Türk Ocak Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kısıtlama günlerinde Kızılay'a kan bağışı yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 14:46:30. #1.14#
title