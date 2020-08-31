Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır? En güzel kısır tarifleri, diyet kısır tarifi, pratik kısır tarifi, ince bulgurdan kısır tarifi
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Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır? En güzel kısır tarifleri, diyet kısır tarifi, pratik kısır tarifi, ince bulgurdan kısır tarifi

Kısır, evdeki buluşmaların vazgeçilmez yemeğidir. Özellikle hanımlar kendi aralarında gün yaparken veya evlerde buluşurken kısırı da kesinlikle hazırlarlar. Hem pratik hem de lezzetli olması sayesinde kısır çok yapılıyor. Peki kısır nasıl yapılır, en iyi kısır tarifi nedir, kısır için malzemeler nelerdir tüm detaylar haberimizde...

Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır? En güzel kısır tarifleri, diyet kısır tarifi, pratik kısır tarifi, ince bulgurdan kısır tarifi
31.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:47

Gelen misafirleri ağırlamak için birbirinden güzel yemekler hazırlarız. Bu yemeklerden birisi de kısır yemeğidir. Pratik olması bakımından çok yapılıyor ve beğeniyle yeniliyor. Peki kısır nasıl yapılır? Kısır tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? Hızlı kısır nasıl yapılır?

KISIR NEDİR?

Kısır ya da bulgur salatası; ana bileşeni bulgur, salça, domates, maydanoz ve sarımsak olan, kimi yörelerde (örneğin Antakya) nar ekşisi de eklenerek yapılan Türk ve Kürt mutfağında bir soğuk yemek veya meze türüdür.

Arap mutfağındaki Tabule salatası ve Akdeniz usulü kuskus salatalarına benzeyen kısır, genellikle soğan (kuru ve/veya yeşil), domates salçası, domates, maydanoz, salatalık, kıvırcık vb. sebzeleri ihtiva eder. Kısırda pilavlık bulgurun yerine köftelik ince bulgur kullanılır. Sos olarak genellikle limon ve zeytinyağı tercih edilirken bazı yörelerde limon yerine nar ekşisi de kullanılabilir. Kısır Türk kültüründe özellikle çayla beraber veya çayın önünden servis edilir. Türkiye'de özellikle Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Karaman, Konya, Gaziantep, Kilis ve Antakya, Kahramanmaraş'ta çok sık tüketilen bir yiyecektir. Şanlıurfa'da kısır farklı şekilde yapılıp daha çok kadın günü veya altın günü gibi günlerde servis edilir.

KISIR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 çay bardağı kısırlık bulgur

5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası

1 demet yeşil soğan

1 demet maydanoz

8-9 yaprak marul

1 demet taze nane

1 tatlı kaşığı karabiber

1 limon suyu yarım

1 tatlı kaşığı tuz kimyon

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Domates

Nar ekşisi

KISIR TARİFİ/ KISIR NASIL YAPILIR?

- Öncelikle 6 çay bardağı kısırlık buğdayı genişçe bir kaba aktarın. Kısırlık buğdayı üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip bulgura yedirin. 1 yemek kaşığı domates salçası da ekleyerek aynı şekilde bulgura yedirin ve yumuşamaya bırakın.

- Bir taraftan da yeşillikleri doğrayın. Suyunu çekip yumuşamış bulgura 1 küçük demet yeşil soğan, 1 demet maydanoz, 8-9 yaprak marul doğranarak ve 1 küçük demet taze naneyi doğrayıp ekleyin.Küçük küçük parçalar olacak şekilde domatesleri de doğrayıp ekleyin.

- Ardından kısırı biraz karıştırıp içine 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 limon suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı nar ekşisi, biraz kimyon ve yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyip karıştırın. Böylelikle kısırı hazırlamış olursunuz.

- Kısırı servis tabağına alıp içine isteğe göre kornişon turşusu, domates ve salatalık ekleyerek servis edebilirsiniz.

- Afiyet olsun...

Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır? En güzel kısır tarifleri, diyet kısır tarifi, pratik kısır tarifi, ince bulgurdan kısır tarifi

İNCE BULGURDAN KISIR TARİFİ/ İNCE BULGURDAN KISIR NASIL YAPILIR?

Farklı bir kısır tarifi arıyorsanız ince bulgurdan kısır tam da size göredir. İnce bulgurdan kısır yapabilir ve bu farklı lezzeti misafirlerinizle paylaşabilirsiniz. Hemen tarifine ve malzemelerine geçelim.

İnce Bulgurdan Kısır İçin Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı biber salçası

1 adet domates

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

3 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 yarım demet maydanoz

1/2 yarım demet nane

1,5 çay bardağı zeytinyağ

1/2 yarım adet kırmızı soğan

1/4 çeyrek bağ yeşil soğan

İnce Bulgurdan Kısır Yapılışı:

- Öncelikle geniş ve derin bir kaseye ince bulgurları ekleyin. Sıcak suyu üzerine gezdirerek ilave edin. Üzerini kapatın ve bulgurlar şişene kadar bekleyin.

- Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp minik mini doğrayın. Tüm yeşillikleri de ince ince doğrayın kırmızı soğan, salça ve zeytinyağı ile beraber tavda kavurup soğumaya bırakın. Bulgura ince doğranmış yeşil soğanları ekledikten sonra salçalı osu da ilave edin.

- 5-6 dakika malzemeleri karıştırın. Malzemelerin bulgura geçmesini sağlayın. İçine yeşillik, nar ekşisi, baharatlar ve limon suyunu da ekleyip güzelce harmanlayın. Domatesleri ve tuzu da ilave edip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

DİYET KISIR TARİFİ/ DİYET KISIR NASIL YAPILIR?

Kısır yerken kilo alırım diye mi korkuyorsunuz? Artık hiç korkmanıza gerek yoktur. Çünkü diyet kısır tam da kilo almak istemeyenlere göre bir tariftir. Çok hafif diyet kısır tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir aşağıdan bakabilirsiniz.

Diyet Kısır İçin Gereken Malzemeler Listesi:

1 su bardağı ince bulgur

1 çay kaşığı kimyon

1 buçuk su bardağı su

1 tane soğan

1 miktar karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tane limon suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi ve yeşillikler (marul, maydanoz ve taze soğan)

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı biber

domates salçası

3 tane salatalık turşusu

Diyet Kısır Tarifi Nedir, Nasıl Yapılır:

- Diyet kısır yapımında öncelikle kaynar su ile 1 tatlı kaşığı domates salçasını karıştırın. Derin bir kapta bulguru ilave edip yarım saat bekletin.

- Soğanları, yeşillikleri ve salatalık turşusunu doğrayın.Tavaya soğanı ve yağı alarak pembeleşene kadar kızartın.

- 1 tatlı kaşığı biber salçası ve bulguru ilave edip kısık ateşte karıştırarak pişirin.Karıştırma işlemi bitince bulguru geniş bir kaseye alın ve üzerine baharatlar,limon suyu, yeşillikler, nar ekşisi ve salatalık turşusu ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır? En güzel kısır tarifleri, diyet kısır tarifi, pratik kısır tarifi, ince bulgurdan kısır tarifi

PRATİK KISIR TARİFİ/ PRATİK KISIR NASIL YAPILIR?

Diyelim ki çat kapı misafiriniz geldi. Ne hazırlayacağım diye hiç telaşa kapılmayın. Bunun için pratik ve hızlı şekilde kısır tarifi mevcuttur. Aşağıdan bakarak pratik şekilde kısır yapabilirsiniz. Misafirleriniz çok beğenecektir eminiz. Şimdiden afiyet olsun.

Pratik Kısır İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir:

2 su bardağı ince bulgur

1/2 yarım demet maydanoz

1/2 yarım çay bardağı nar ekşisi

1,5 yarım su bardağı sıcak su

6 dal taze soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet limon

1/2 yarım demet taze nane

1 tatlı kaşığı pul biber

Pratik Kısır Nasıl Yapılır?

- Pratik kısır tarifi yapımına 2 su bardağı ince bulguru kaseye alarak başlayın. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Streç film ile buğdayın üzerini kapatıp bulgurların şişmesini sağlayın.

- Bulgurlar şişince tane tane olmasını sağlamak için güzelce karıştırın. Bulgurun üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı ilave edin. Ardından 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 limonun suyu, yarım çay bardağı nar ekşisi de ilave edin.

- Yanına marullar ilave ederek kısırı servis edin. Böylelikle pratik kısırımızı yapmış oluyoruz. Afiyet olsun...

DİĞER KISIR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Tam ölçülü kısır

Antep usulü kısır

Tahinli cevizli kısır

Şalgamlı kısır

Karnabahar kısırı

Karabuğdaylı kısır

Kinoalı kısır

Adana usülü kısır

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Haber Yorumları (2)
ESRA DEMİR: Kinoalı kısır tarifini de paylaşır mısınız?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EDANUR: Kısır çok pratik ya misafir gelince hemen hazırlıyorum çok güzel oluyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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