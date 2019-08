Kışın kayakseverleri yazın bilim meraklılarını ağırlıyor

Antalya'da kışın kayakseverlere ev sahipliği yapan 2 bin 200 rakımlı Saklıkent, "22. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği"nde gencinden yaşlısına çok sayıda bilim gönüllüsünü buluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, başta TÜBİTAK olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş ve sponsorun desteğiyle 1-4 Ağustos'ta düzenlenen şenlik, Saklıkent'te gerçekleştiriliyor.

Şehir merkezine 50 kilometre uzakta, 2 bin 200 metre rakımda yer alan, kış mevsiminde kayakseverlerin uğrak noktası olan bölge, 22 yıldır da yaz aylarında gökyüzü ve bilim meraklılarına ev sahipliği yapıyor.

Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının zaman zaman 15 derecenin üzerine çıktığı bölgede geceyi kurdukları çadırlarda geçiren, teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı yakalayan bilim meraklıları, gün içinde de konferans, seminer ve atölye çalışmalarına katılıyor.

"Katılımcı sayımız bin 500'lere ulaştı"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda daha dar katılımcı kitlesiyle gerçekleştirdikleri şenliği bu sene bir üst düzeye taşıdıklarını söyledi.

Mandal, "Gökbilim ve uzay konusuna bir ilgi ve heyecan var. Bu ilgi ve heyecanı anlamlı hale getirmek istedik. Bu yıl bin katılımcımız var. Diğer misafirlerimizle katılımcı sayımız bin 500'lere ulaştı. Sadece gözlem şenliği değil seminerler ve atölyeler de eş zamanlı gerçekleştiriliyor." dedi.

Gençlerin bilime ve uzaya ilgisini sevindirici ve kıymetli bulduklarını ifade eden Mandal, katılımcılar arasında 6,5 aylık bebeğin de 71 yaşındaki kişinin de olduğunu belirtti.

Etkinliğe en çok 10 ile 20 yaş arasındakilerin ilgi gösterdiğine değinen Mandal, "Teknolojiyi sadece sosyal medyadan öğrenen ve kullanan değil, üreten, 'Geliştirmek istiyorum, ben farklıyım.' diyen çocuklar var burada. Etkinliğimize katılan bilim merkezlerimiz, öğrencilerimize sadece görerek değil elleri de kirlenerek öğrenme fırsatıyla teknoloji tabanlı bir eğitim veriyor." diye konuştu.

Mandal, katılımcıların en çok heyecanlandığı, öğrenmek istediği konunun "uzay ve gökyüzündeki cisimler" olduğunu söyledi.

Şenlikte saat 04.00'e kadar faaliyetler düzenlediklerini bildiren Mandal, "Yıldızlara baktıklarında onları tanımak istiyorlar. 25 yıl öncesinden gelen ışığı bugün görüyor olmayı anlamlandırmaya çalışıyorlar. Gençlerimizin heyecanlı ve istekli olması bizi geleceğe yönelik hem umutlandırıyor hem de sorumluluğumuzu artırıyor." ifadelerini kullandı.

Mandal, etkinliği gelecek yıl uluslararası düzeye taşımak için çalışma yapacaklarını kaydetti.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ise şenliğe her yıl ilginin artmasından mutluluk duyduklarını, burada katılımcıların her anı bilimle dolu 4 gün geçirdiğini dile getirdi.

Özdemir, artan ışık kirliliğinin amatör astronomları etkilediğini, bilimsel çalışmalarda güçlüklere yol açtığını belirtti.

Işık kirliliğinin sadece Türkiye'nin değil modern dünyanın problemi olduğuna değinen Özdemir, "Bu enerji tasarrufu açısından da bir sorun. Doğayı, canlı yaşamını da olumsuz etkiliyor. Gökyüzündeki parlaklığın artması sonucu gök cisimlerinin bazılarını göremiyoruz. Daha az sayıda gök cismiyle çalışabiliyoruz. Işık kirliliği gözlemevinin çalışmalarına da sekte vuruyor." diye konuştu.

"Ufkum açıldı"

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezinden gelen Ayşenur Ordukaya da 8 teleskopla şenliğe katıldıklarını, nebula, galaksi gözlemleri yaptıklarını söyledi.

Ankara'dan gelen Kübra Öz, internetten yaptığı başvurunun ardından kura sonucu şenliğe katıldığını belirterek, "İlk kez çadırda kaldım. Her şey yolunda. Ufkum açıldı. Etkinlik gayet keyifli geçiyor." dedi.

Katılımcılardan Gülsüm Çetin ise okuduğu alanla ilgili çok bilgi edindiğini kaydetti.

Etkinliğe ailesiyle gelen Murat Yılkaya da karanlıkta gökyüzünü gözlemlemenin çocukları için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Şehirdeki ışıklar nedeniyle geceleri yıldız göremediklerine değinen Yılkaya, "Burada ışık kirliliği olmadığı için gökyüzünü çok güzel gözlemleme imkanımız oluyor." ifadesini kullandı.

