Kışanak ve Tuncel'in Yargılandığı Davada Karar

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava için polis ve jandarma ekipleri, adliye önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sanıklardan Gültan Kışanak polis minibüsüyle adliyeye getirildi. Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Semra Güzel ve Meral Danış Beştaş ile partililer izledi.

Kışanak, savunmasında, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de mahkemeye katılmak istediğini ancak 18 gündür açlık grevinde olmasından dolayı katılamadığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Kışanak, 21 aydır süren duruşmaların tamamının gıyabında yapıldığını ifade etti.

Savunma hakkını kullanamadığını iddia eden Kışanak, "Yaptıklarım doğru, hukuki, meşru, insani olduğu için buradayım. Ben inanmadığım hiçbir şeyi yapmam, birçok şeyi yapmışsam inanarak yapmışımdır, onu da savunurum. Yaptığım her şey demokratik siyaset çerçevesindedir." dedi.

Faaliyetlerinde partisinin programına göre hareket ettiğini anlatan Kışanak, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ben BDP'nin programı ve tüzüğüne bağlı olarak konuştum. Halk da inandı ve bana oy verdi. Halk, bu parti programına oy veriyor, benim kaşıma gözüme oy vermiyor. Birine, 'senin oyun kıymetli, senin oyun kıymetsiz' diyemezsiniz. 4 yıl BDP'nin eş genel başkanlığını yaptım. Her kongreye gittim. Bugün burada nasıl suçlama konusu olabilir? Demokratik siyasetin önü tıkanıyor. Herkes kadar benim de söz söylemeye hakkım olmalı."

Kışanak, üzerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 3 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'i ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kışanak ve Tuncel hakkında açılan davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İddianamede, Kışanak hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

Duruşma savcısı bir önceki celsedeki mütalaasında, Kışanak'ın "terör örgütü kurma ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, Tuncel'in ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı ayrıca her iki sanık için iki defa "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemişti.

Kaynak: AA