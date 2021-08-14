"KISA SÜREDE HAYATI NORMALE DÖNDÜRECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta açıklama yaptıKaraismailoğlu, "Ayancık için, kayıplardan vefat eden 6 vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Dileğimiz bu vefat sayısının artmaması. Bütün planlarımızı, programlarımızı yaptık.

Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta açıklama yaptı

Karaismailoğlu, "Ayancık için, kayıplardan vefat eden 6 vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Dileğimiz bu vefat sayısının artmaması. Bütün planlarımızı, programlarımızı yaptık. İnşallah kısa sürede burada hayatı normale döndüreceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçede yaptığı incelemenin ardından, Ayancık Spor Salonu'nda katıldığı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Ulaşılamayan köylere ulaşıldı, kapalı yollar açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinop, Kastamonu, Bozkurt ve Abana'yı ziyaret ettiğini belirten Karaismailoğlu, ilçedeki durumun bir önceki güne daha iyi olduğunu kaydetti. Ulaşılamayan köylere ulaştıklarını, kapalı yolların açıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şu şekilde devam etti:

"Bütün planlarımızı, programlarımızı yaptık. İnşallah kısa sürede burada hayatı normale döndüreceğiz. Tüm ekiplerimiz, bakanlıklarımız Kastamonu'da olduğu gibi bölgede. Sadece Sinop için değil Kastamonu'da da yolların ulaşım faaliyetleri ve hasar görmüş köprülerimizin tamirleri, yenilerinin yapımı ve yıkılmış olan köprülerin yerine geçici ulaşım yolları, geçici köprülerin imalatları bir taraftan hızlı bir şekilde başladı. "

İletişim açısından bir sıkıntı yok.

Karaismailoğlu, ulaşım sıkıntılarının hepsinin çok yakın bir zamanda çözüleceğini vurguladı.

"Sinop Ayancık'ta şehir geçişleri ile alakalı inşallah birkaç gün içinde sonuç almış olacağız. " diyen Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yine Türkeli'de de bağlantılarını sağlamak için yoğun bir çalışma var. Yine Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler, topyekün bir mücadele var bütün bölgede. Maalesef Sinop Ayancık için kayıplardan vefat eden 6 vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Dileğimiz bu vefat sayısının artmaması. Şu an Sinop için 6 vatandaşımız maalesef vefat etti. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ekip olarak burayı normal yaşam haline getirmek için de topyekün mücadeleye devam edeceğiz. İletişim bakımından bir sıkıntımız yok. Köylerle ilgili iletişimle ilgili bazı sıkıntılar var. O da elektriğin gelememesi. Bir taraftan elektrik için de çalışıyoruz. Ulaşamadığımız köylere jeneratör tahsis ediyoruz. Hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz. "

-Ayancık merkezin tamamına yakın kısmına şebeke suyu ve elektrik verildi.

Vatandaşlara yapılan yardımlar konusunda sorun yaşanmadığını, vatandaşların da yardımlar konusunda destek olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "AFAD bir taraftan, Kızılay bir taraftan vatandaşlarımızı mağdur etmiyor. Ayancık merkezin tamamına yakın kısmına şebeke suyu ve elektrik verilmiş durumda. Köylerde de elektrik ve su vermek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre