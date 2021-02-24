Kış turizminin yükselen değeri Davraz konuklarını bekliyor

Son zamanlardaki yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kayakseverlerin uğrak mekanları arasında bulunuyor.

Uygun coğrafi yapısıyla her seviyedeki kayakçıya hitap eden Davraz, bu sezon misafirlerini yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda ağırlıyor.

İnşaatı tamamlanan olimpik spor salonuyla iyileştirilen merkezde, 14 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı bulunuyor.

Acil durumlar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri de merkezde hazır bekletiliyor.

Genellikle Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin tercih ettiği Davraz'da konuklar, 2 bin 635 rakımda Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Davraz'da 45 bin metrekarelik alana ekilen gül ve lavantayla yaz aylarında da ziyaretçilerin ilgisinin çekilmesi hedefleniyor.

Tesisler hazır hale getirildi

Davraz Kayak Merkezi Tesis Müdürü Murat Tarlak, AA muhabirine, uluslararası spor müsabakalarının merkezde düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Bunun için çalışmalar yaptıklarını aktaran Tarlak, salgın nedeniyle çalışmaları tamamlayamadıklarını dile getirdi.

Bu yıl Davraz'a yağışın geç geldiğine değinen Tarlak, şunları kaydetti:

"Bu yıl karın geç gelmesini değerlendirdik, tesisleri hazır hale getirdik. Personelimize arama kurtarma ve yüksekte çalışma eğitimleri verildi. Tesislerimizi salgın sürecindeki genelgelere uygun hale getirdik. Dezenfeksiyon işlerimiz sabahları yapılıyor ayrıca maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi gerekli önlemler alınıyor. Kızak bölgesine yürüyen bant projemiz var. Bunu da inşallah yaz ayında tamamlayacağız. Birinci etap dediğimiz ova kısmında ise üç otelimiz aktif olarak hizmet veriyor."

"Tüm misafirlerimizi bu güvenli ortama bekliyoruz"

Kayak merkezini işleten şirketin yönetim kurulu üyesi Abdullah Çelik ise salgın sürecinin tüm sektörleri etkilediğini ifade etti.

Salgına yönelik tedbirlerin merkezde üst düzeyde tutulduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bakanlığın yayınlamış olduğu genelgelerle birlikte uygun bir kayak ortamını hazırlamış bulunuyoruz. Tüm misafirlerimizi bu güvenli ortama bekliyoruz. Merkezimiz potansiyeli çok yüksek bir yer. Davraz, Akdeniz Bölgesi'nin en önemli kayak merkezidir. Turizm Bakanlığının desteğiyle merkezde ciddi yatırımlar yaptık."

Antalya'dan Davraz'a gelen Talha İnci de tesislerin çok iyi oluğunu belirterek, herkesi kayak merkezine davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen