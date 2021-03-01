Kış turizm merkezine kavuşan Nahçıvan halkının "kayak" sevinci

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kış turizmindeki yeni adresi Ağbulak Kayak Merkezi, bölge halkının ilgi odağı oldu.

Devlet programıyla turizmin geliştirilmesi için Şahbuz şehrine bağlı Ağbulak bölgesinde 2018 yılında yapım çalışmalarına başlanan ve 17 Şubat 2021'de açılışı yapılan kayak merkezinin 1500 metre uzunluğunda pisti bulunuyor.

Kayak merkezine kavuşmanın sevincini yaşayan bölge halkı, tesiste yoğunluk oluşturarak aileleriyle kayak, snowboard yapıp kızak kaymanın keyfini çıkarıyor.

Ağbulak Kayak Merkezi Direktörü Ferit Seyitov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin en son teknolojik imkanlarla yapıldığını ve açıldığı günden bugüne yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Tesisin fiyatlarının çok uygun olduğunu ifade eden Seyitov, "Bu tesisimizin en büyük özelliği, kayak ve kış sporları için Nahçıvan'da bir ilk olmasıdır. Burası açıldığından bugüne büyük bir müşteri yoğunluğu yaşıyor ve bu yoğunluğun devam edeceğini umut ediyoruz. Tesisimizde teleferik hattı 980 metre uzunluğunda, ana pistimiz 1500 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde." dedi.

Seyitov, tesisin yazın da açık olacağını belirterek, bölgenin doğal güzellikleriyle sıkça dağcılar tarafından ziyaret edildiğini anlattı.

Tesiste sporculara farklı olanaklar sunduklarını dile getiren Seyitov, şöyle konuştu:

"Merkezin kendisi modern kamp için gerekli tüm olanaklara sahiptir. Burada bir gün geçirmek ya da birkaç gün kalmak isteyen turistler için tüm seçenekler var. Merkezdeki otelde toplam 76 kişi kapasiteli 38 oda bulunmaktadır. Tüm odalar otelin yüksek konfor standartlarını karşılayan koşullar ile donatılmıştır. Kayak deneyimine ek olarak turistlere zengin gastronomi hizmetleri de sunulmaktadır."

"Açıldığını duyduğumda çok mutlu oldum"

Türkiye'den Nahçıvan'a gelen turistlerden Emine Özdemir, arkadaşlarıyla düzenledikleri gezi kapsamında geldikleri Nahçıvan'ı ve kayak tesisini çok beğendiklerini söyledi.

Özdemir, "Kayak yapmak için çok elverişli. Nahçıvan'a daha önce geldim ama kayak tesisi yoktu, burası yeni açılmış. Açıldığını duyduğumda çok mutlu oldum ve burada zaman geçirmeyi tercih ettim." dedi.

Ziyaretçilerden Hülya Küçük de iş gereği Nahçıvan'a sık sık geldiğini ve Ağbulak'ta vakit geçirdiğini anlatarak, "Nahçıvan'da böyle tesislerin kurulması bizleri çok mutlu etti. Hizmeti çok iyi bulduk, tesisinin yeni olması da ayrı bir güzel. Bütün bölge halkının buraya gelmesini tavsiye diyorum. Gelsinler ve burada keyifli sportif faaliyetlerini yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer