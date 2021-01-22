Kış lastiği takmak zorunlu mu? Özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hususi ve ticari araçlarda kış lastiği uygulaması nasıl olmalıdır?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta resmen başlamıştır. Peki kış lastiği hangi araçlarda takılması zorunlu hale geliyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Kış lastiği uygulaması binek araçları kapsıyor mu? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hangi araçlar kış lastiği kullanımından muaftır?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta resmen başlamıştır. Peki kış lastiği hangi araçlarda takılması zorunlu hale geliyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Kış lastiği uygulaması binek araçları kapsıyor mu? Kış lastiği takmak zorunlu mu? Özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Hususi ve ticari araçlarda kış lastiği uygulaması nasıl olmalıdır? Kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlar kış lastiği kullanımından muaftır? Hangi araçlar kış lastiği kullanımından muaftır? İşte detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.

ÖZEL ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

Resmi Gazete'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kış lastiği zorunluluğuna yönelik yayımlanan verilere göre, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların kış lastiği kullanmaları, hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacaktır. Bunların dışında bulunan ticari olmayan şahsi araçlar için uygulama zorunlu bulunmamakta fakat can ve mal güvenliği sağlayarak seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekmektedir.

HUSUSİ VE TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında geri sayım sürüyor. Soğuk havanın yollarda oluşturabileceği buzlanma ve kar tehlikesine karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması ile istenmeyen durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu noktada, her yıl belirli tarihler arasında araçların kar lastiği takması isteniyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu vardır.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDİR?

Kış lastiği olarak geçen lastik türleri; üzerinde M S veya kar tanesi (snowflake)işareti bulunan ve 7 ºC'nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş, sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerde bu kategoriye girer.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ KULLANIMINDAN MUAFTIR?

a) Lastik tekerlekli traktörleri,

b) İki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları,

c) Römork ve yarı römorkları,

ç) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları,

KIŞ DENETİMİ NASIL YAPILIR?

(1) Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde;

a) Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake)işareti veya sadece kar tanesi (snowflake)işareti aranır.

b) Yapılan denetimlerde aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunamaması halinde sırt deseninin Ek-1'de yer alan kış lastiği örnek sırt desenlerine uygunluğu kontrol edilir.

c) Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur.

KIŞ LASTİĞİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ VE ARAÇ SAHİPLERİNE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

1) Kış lastiklerinin yaz lastiklere göre genellikle daha fazla diş derinliği vardır.

2) Kış lastiklerinde desen doluluk oranı, standart lastiklere göre daha azdır. Böylece yol yüzeyindeki kar, buz, su, çamur gibi maddelerin oluklardan dışarı atılması daha kolay olur.

3) Kış lastiklerinin sırt deseninde kılcal damarlı ve omuz bloklarının dişli bir yapısı vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

4) Kış lastikleri özel karışımı sayesinde kış şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur.

5) İçeriğindeki yüksek silika oranıyla, tutunma özelliklerini korur ve ıslak zeminde sürüş emniyetini artırır.

KIŞ LASTİĞİ SAKLAMA KOŞULLARI NASIL OLMALI?

1) Güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların ürün üzerine gelmesi önlenmelidir.

2) Depo zemini; betondan düzgün yapılmış olup, temiz olarak muhafaza edilmelidir.3) Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır.

4) Ürünlerin tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan teması önlenmelidir.

5) Tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su sızıntısı olmamalıdır.

6) Ürünleri kirletecek ve/veya zarar verecek maddeler depoda bulunmamalıdır.

7) Yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

8) Sıcaklık 50 derecenin üzerinde olmamalıdır.