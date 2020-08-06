Kırşehir Valisi'nden esnafa korona virüs uyarısı
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Kırşehir Valisi'nden esnafa korona virüs uyarısı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahi esnafı teşkilatları temsilcilerine korona virüs uyarısı yaptı.

Kırşehir Valisi'nden esnafa korona virüs uyarısı
06.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:53

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahi esnafı teşkilatları temsilcilerine korona virüs uyarısı yaptı.

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ile Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, esnaf odası başkanlarından esnafların iş yerlerinde korona virüse karşı alınması gereken önlemlere mutlaka uymaları gerektiğini söyledi. İl genelinde tedbirlerin uygulanması ile ilgili çalışmalar yapıldığını ifade eden Vali İbrahim Akın, "Kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesine bağlı olarak şehirlerde hareketlilik arttı. Son dönemde salgın hastalıkta bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşlarımızın rehavete kapıldığı, bunun sonucunda da salgının arttığı gözlemlenmektedir. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla insanlarla birebir etkileşim içerisinde bulunan esnaflarımızın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Vatandaşları korona virüse karşı dikkatli olmaya, rehavete kapılmamaya davet ettiklerini, bunun için de esnafların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kontrollü sosyal hayat dönemine geçince toplumda bir rehavet oluşmaya başladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. İnsanlarımız esnaflarımızdan hizmet alıyor. Esnaflarımızın hizmet verirken Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallardan oluşan rehbere uymaya özen göstermeleri gerekiyor. Salgın hastalıkla mücadele topyekün bir mücadele ile atlatılabilecek bir süreçtir. Her türlü ilişkimizde maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmek durumundayız. Yaz mevsiminde olduğumuz bu günlerde düğünlerin sayısı da arttı. Özellikle düğünlerde alınan tedbirlere uymak zorundayız. Tebrikler ve taziyeler sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaşma ile yapılmalıdır. Kurallar belirlenir, denetimler yapılır ancak hem toplum sağlığı hem de kendi sağlığımız için vatandaşlarımız bireysel olarak tedbirlere uymalıdır. Belirlenen kuralları ciddiye alıp özenle uygulamalıyız. Bu konuda da esnaflarımızdan destek bekliyoruz. Bu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyorum."

Toplantı, Covid-19 salgının Kırşehir'de geldiği nokta ile bu konuda alınan ve alınması gereken önlemler ile ilgili değerlendirmelerde bulunulması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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