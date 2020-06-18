Kırşehir nerededir? Kırşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Kırşehir iklimi ve bitki örtüsü Kırşehir geleneksel lezzetleri nelerdir? Kırşehir gezilecek yerler nerelerdir? Kırşehir Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir hakkında tüm bilgiler haberde

Hititler dönemine kadar uzanan geçmişi ile Kırşehir, eskidenKır şehri diye anılırdı. Günümüzde hala bazı köylerde Kır Şehri denilmektedir. Kırşehir nüfüs sıralamasına göre Türkiye'nin 70. büyük şehridir. 7 ilçeden oluşmaktadır. Merkez nüfusu 2019 yılına göre 157.635. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan şehirde, Dokumacılık da iyi bir gelir kaynağıdır.

KIRŞEHİR NEREDEDİR?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yozgat, Nevşehir, Aksaray ve Ankara ile sınır komşusudur. Kırşehir koordinatları; enlem: 39.1463 ve boylam: 34.1599 şeklindedir.

KIRŞEHİR'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Cacabey Medresesi: Kentin merkezinde bulunan yapı, üç farklı tuğla örgü sistemi ile Anadolu'daki tek örnektir. Kırşehir Emi^ri olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail tarafından 1272-73 yılında inşa ettirilmiştir.

Aşık Paşa Türbesi: Farklı mimari eseri ile dikkat çeken yapı, Orta Asya eski Türk geleneklerine bağlı özellikleriyle Anadolu'da Türk - İslam yapı sanatının değerli bir örneğidir.

Aflak Baba Kümbeti: Altınyazı köyünde bulunur. Tamamen kesme taştan oluşmuştur.

Üçayak Kilisesi: Bina iki kiliseden oluşmaktadır. Tamamen tuğla kullanılmış ve Başkent mimarisini yansıtan önemli eserlerindendir.

Kepez Yeraltı Şehri: Kırşehir Müze Müdürlüğü tarafından restore edilip ziyarete açılmıştır.Onlarca galeri ve odalardan oluşmaktadır.

Kalendar Baba Kümbeti: 1135 yılında, Kılıçaslan tarafından yaptırılmıştır.

Fatma Hatun Kümbeti:1266 yılında dönemin ileri gelenlerinden Hoca Aka Maatır tarafından Fatma Hatun adına yaptırılmıştır.

Lala (Lale) Camii: Üç kubbe ile örtülü yapı,13. yy. a ait olduğu sanılmaktadır.

KIRŞEHİR GELENEKSEL YEMEKLERİ

İçli Saç Böreği

Kedi Batmaz

Ayran Çorbası

Kuru Patlıcan Yemeği

Kırşehir Köftesi

Çullama

Hamur Köftesi

Madımak Yemeği

Sütlü Pilav

KIRŞEHİR İLÇELERİ

Kırşehir merkez

Akçakent

Akpınar

Boztepe

Çiçekdağı

Kaman

Mucur

KIRŞEHİR İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kırşehir'de karasal iklim görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Gece-gündüz sıcaklık farkı fazladır.

Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Orman örtüsünü yaşananafetler sebebiyle kaybetmiştir. Karasal iklim tipinin görülmesinden dolayı doğal örtü oluşması güçtür. bu yüzden ağaç dikimi ve bakımı ile ormanlık örtü oluşturulmaya çalışılır.