Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar inşallah utanırlar"
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Mehmet Yaman, Kırşehir

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar inşallah utanırlar"

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar inşallah utanırlar" "Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde gönüllüler, günde ortalama 300-500 maske üretiyor" Kırşehir'de, Cacabey Gençlik Merkezine ziyarette bulunan İl Müftüsü Mehmet Yaman, "İmamlarla ilgili ileri...

08.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:07

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar inşallah utanırlar"

"Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde gönüllüler, günde ortalama 300-500 maske üretiyor"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Cacabey Gençlik Merkezine ziyarette bulunan İl Müftüsü Mehmet Yaman, "İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar utanırlar inşallah sözlerinden"dedi.

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde covid-19 salgını sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile günlük 300 üzerinde siber maske üretimi yapıyor.

Gençlik Merkezi gönüllüleri ile birlikte maske üretimlerine Kırşehir Müftülüğü imamları da boş kalan zamanlarında destek veriyor. İmamlar, sağlık çalışanlarına destek sunmak amacıyla siber maske olarak adlandırılan "Yüz Koruyucu Maske" üretiminin her aşamasında yer alıyor.

İmamlar hakkında konuşanlar umarım utanırlar

Cacabey Gençlik Merkezinde din görevlilerinin çalışmalarını inceleyen İl Müftüsü Mehmet Yaman, "El birliği ile hastanemize yahut da güvenlik güçlerimize lazım olan şeffaf maske yapıyorsunuz. İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar utanırlar inşallah sözlerinden biz; hastanede de, cezaevinde de, huzur evinde de varız. 7/24 halkın hangi ihtiyacı varsa seferberlik halindeyiz. Şimdi şehadet zamanı der, alır götürürüz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerle siber maske üretimi yaptıklarını belirten Yasin Çalışkan, üretilen maskelerin sağlık kurumları yanı sıra jandarma ve polise de gönderildiğini söyledi. Boş vakitlerini maske üretimine ayıran din görevlileri Mustafa Elmalı ve Sami Yağmur, "Kamu personeliyiz. Herkesin üzerine düşen görev var. Topluma manevi destekle birlikte yangına elimizden geldiği kadar su taşıyoruz. İl Müftülüğünün bildirmesi ile gönüllü destek sunuyoruz"dediler.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarla Bitkileri Öğrencisi Mustafa Demirsoy, kamu görevlileri ile birlikte onlarında deneyimlerinden faydalanarak maske üretimlerine destek sunduklarını belirtti.

Cacabey Gençlik Merkezi Lideri Emre Dilek ise maske yapımı noktasında kamu kurumları personelinin verdiği desteği şöyle anlattı: "Bizler gönüllüyüz. Gönüllülerimizle birlikte varız. Bu işin gönüllülük esasına dayalı olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Gençler olarak en önemli şeyin sağlık ve emniyet olduğunu biliyoruz." Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezinde ortalama 500 ile 300 arasında maske üretimi yapıldığını söyleyen Kırşehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Faruk Şahin ise şehirde Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünün her türlü şartta göreve hazır olduğunu belirtti.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: 'İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar inşallah utanırlar'

Kaynak: İHA

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Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar inşallah utanırlar"
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