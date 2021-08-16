Kırşehir'den selden etkilenen Sinop'a yardım
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Kırşehir'den selden etkilenen Sinop'a yardım

Kırşehir'den selden etkilenen Sinop'a yardım
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, selden etkilenen vatandaşlar için Sinop'a ilaç, su ve gıda malzemeleri gönderdiklerini belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, selden etkilenen vatandaşlar için Sinop'a ilaç, su ve gıda malzemeleri gönderdiklerini belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak hazırladıkları yardım tırının Sinop'a gönderildiğini belirtti.

Böyle zamanlarda yaraların hep birlikte sarılması gerektiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına belediyemiz itfaiye müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle destek vermiştik. Şimdi de Sinop'ta selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırladığımız ve içerisinde su, gıda, ilaç bulunan yardım tırımız bugün yola çıktı. Yaraları hep birlikte sarmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu vesileyle ülkemiz genelinde meydana gelen yangınlar ve sellerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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