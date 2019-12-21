Kırşehir'den eski ilçesi Hacıbektaş'a gönül köprüsü

21.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:04

Kırşehir Belediyesi, 65 yıl önce kentin ilçe yapıldığı dönemde Nevşehir'e bağlanan Hacıbektaş ilçesiyle kardeş şehir olarak "gönül bağını" pekiştirdi.

Kırşehir ve Hacıbektaş Belediye Meclisi üyeleri, "kardeş şehir" protokolü için karar aldı. Kırşehir'e 45 kilometre uzakta bulunmasına rağmen Nevşehir'e bağlı ilçe için alınan karar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kararın ilk uygulaması olarak Kırşehir Belediyesi, bu yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katkı sağlayarak, ulaşım desteği için Hacıbektaş Belediyesine otobüs gönderdi.

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin memleketi Kırşehir ile Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin bulunduğu Hacıbektaş arasında, karşılıklı iş birliği hedefleniyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'in 1950'li yıllarda ilçe yapılmasıyla birçok ilçesinin çevre illere bağlandığını söyledi.

Kentin daha sonra yeniden il statüsü kazandığını ancak bazı ilçelerini geri alamadığını anlatan Ekicioğlu, Hacıbektaş'ın da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Ekicioğlu, eski ilçelerin yeniden Kırşehir'e kazandırılması için Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı döneminde girişimlerde bulunduğunu ancak gerek bölgede gerekse TBMM nezdinde yeterli kamuoyu oluşturamadıklarını dile getirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde göreve geldiğinde Kırşehir'in eski ilçeleriyle iş birliği yapmak için de çalışma yürüttüklerini anlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Hacıbektaş, kendi ilçemizdi. 65 yıl önce bizden koparıldı ama gönül bağlarımız, ticaretimiz, sosyal ilişkilerimiz devam etti. Kırşehirliler hiçbir zaman Hacıbektaş ile bağlarını koparmadı. Kaman bizim için ne ise Hacıbektaş da odur. Kırşehir'deki hizmetlerimizi aksatmamak kaydıyla Hacıbektaş ve diğer ilçelere gerekli desteklerimizi sağlayacağız. Bizden bir otobüs talepleri oldu. Biz de bir yıllığına verdik. Orada şehir içinde öğrenci taşımaya katkı sunulması planlandı."

Kırşehir Belediye Meclisinin aldığı "kardeş şehir" kararının kamuoyunda olumlu karşılandığını belirten Ekicioğlu, "Hacıbektaş bizim gönülden ilçemiz. Kardeş şehir kararımız Türkiye genelinde de olumlu tepki aldı. Bu da bizim için gurur kaynağı. Kırşehir Belediye Meclisinin attığı adımlarla Hacıbektaş ilçesinin uzun vadede yeniden şehrimize bağlanması konusunda bir gönül bağı ve köprüsü olacağına inanıyorum. Hacıbektaş'ı yeniden Kırşehir'e kazandıracağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da oy birliğiyle kardeş şehir kararı alan her iki belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bir gönül bağı olduğu için böyle bir karar aldık. Hacıbektaş, yıllar önce Kırşehir'e bağlıydı. Yanlış bir kararla Kırşehir ilçe yapılınca Hacıbektaş, Nevşehir'e bağlanmıştı. Hem belediyecilikte hem de kültürel anlamda iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Kırşehir'in ilçe yapılması süreci

Kırşehir, 1954 yılında ilçe yapıldıktan sonra 1957'de yeniden il statüsüne kavuştu. Kırşehir, bu süreçte, şu anda Nevşehir'e bağlı Hacıbektaş, Avanos ve Kozaklı ile Aksaray'a bağlı Sarıyahşi ve Ortaköy ilçelerini kaybetti.

Kırşehir, yeniden il yapıldıktan sonra Ankara'ya bağlanan Kaman, Yozgat'a bağlanan Çiçekdağı ilçelerini tekrar kazanmıştı.

Kaynak: AA