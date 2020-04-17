Kırşehir'deki yabancı uyruklu öğrencilere gıda ve nakdi yardım Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında kentte kalan yabancı uyruklu 215 öğrenciye gıda ve nakit yardımı yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında kentte kalan yabancı uyruklu 215 öğrenciye gıda ve nakit yardımı yapıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonuna (UDEF) bağlı Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonla Afganistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Mali, Sudan, Somali, Suriye ve Kamerun başta olmak üzere farklı ülkelerden 215 öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapıldı.

İl genelindeki 36 öğrenci evi ve 7 apartta kalan uluslararası öğrencilere yağ, un, şeker, çay, pirinç, makarna, bulgur, tuz ve çeşitli gıda maddelerinin olduğu koliler dağıtıldı. Öğrencilerin barınma ve diğer giderleri için de nakit yardımı yapıldı.

Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Seyfettin Cerit, AA muhabirine, koronavirüs önlemleri kapsamında Kırşehir'de kalan uluslararası öğrenciler için Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun katkılarıyla destek sağlandığını aktardı.

Yardıma, Kırşehir'deki bir çok hayırseverin de katkı sunduğunu belirten Cerit, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde okuyan öğrenciler evlerine gitti ancak uluslararası öğrenciler Kırşehir'de kaldı. Mağdur olmamaları için dernek olarak Kırşehirli hayırseverlerimizin katkısıyla gıda ve nakit para desteğinde bulunuldu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kardeş Ülkeler Topluluğu da bize destek sağladı. Hayırseverlerimizin bize verdikleri emanetleri yerlerine ulaştırmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA