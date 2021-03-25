Kırşehir beyaz örtü altında
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Kırşehir beyaz örtü altında

25.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:13

Kırşehir beyaz örtü altında Kırşehir'de, gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı etkili oldu.

Kırşehir beyaz örtü altında

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı etkili oldu.

Gece Kırşehir Valiliğince alınan karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kırşehir Belediyesi ekipleri ana arterler üzerinde çalışma yaparken İl Özel İdaresi Ekipleri ise ilçe ve köy yollarında köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir'de, Ankara-Kayseri kara yolunun trafiğe kapanmaması için kara yolları ekipleri kontrollerini sürdürürken polis kara yoluna çıkmak zorunda olanlar için de uyarılarda bulunuyor. Kırşehir, Ankara ve Kayseri istikametinde ise geçişlere izin verilmiyor.

İşine gitmek zorunda olan ve kar yağışının etkisini bereket olarak gören Erdal Şimşek adlı vatandaş şaşkın olduğunu belirtirken Murat Aydemir adlı vatandaş ise 10 yıla yakındır Kırşehir'in böyle bir kar yağışı görmediğini çiftçiler için ve korona virüsün yayılımı için yağışların kırıcı etki yapabileceğini söyledi.

Kırşehir beyaz örtü altında
Kırşehir beyaz örtü altında
Kırşehir beyaz örtü altında
Kırşehir beyaz örtü altında
Kırşehir beyaz örtü altında
Kırşehir beyaz örtü altında
Kırşehir beyaz örtü altında
Kırşehir beyaz örtü altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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