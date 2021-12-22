Kırşehir'de bakanlık destekli proje ile Prof. Dr. Fuat Sezgin tanıtılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, İslam bilimleri araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

Mucur ilçesindeki Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulunun hazırladığı "Prof. Dr. M.Fuat Sezgin'i Tanıyorum, Tanıtıyorum Projesi", Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı'na alındı.

Proje kapsamında okulun giriş katında Prof. Dr. Fuat Sezgin Sokağı oluşturuldu. Sezgin'in fotoğrafı ile çiçek ve renkli duvar resimlerinin olduğu sokağa oturma bankları konuldu.

Proje kapsamında, vefat yıl dönümünde Prof. Dr. Fuat Sezgin, seminer programıyla tanıtılırken kültür, sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor alanlarında 600 öğrenciye ulaşılması hedeflendi.

Prof. Dr. Sezgin ile ilgili bir de kitapçığın hazırlandığı projede, evde sağlık hizmeti alanlara tekerlekli sandalye hediye edilmesi ve İstanbul gezisinin düzenlenmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim ve Teknik Müzesi ile farklı kültürel mekanlar ziyaret edildi.

Okulun müdürü Ali Ayata, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde bir süre ara verilen proje kapsamında, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Okulun giriş katında oluşturdukları Prof. Dr. Fuat Sezgin Sokağı'nda, her yıl Sezgin'in vefat yıl dönümünde farklı okullardaki öğrencilerle anma etkinliklerine devam edeceklerini ifade eden Ayata, destek veren bakanlık ile diğer kurumlara teşekkür etti.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet